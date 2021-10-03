ДТП произошло 2 октября в 17:30 в посёлке Сосново. По словам очевидцев, автомобиль летел на скорости свыше 100 км/ч, не вписался в поворот и задел женщину с собакой. Их откинуло в забор, стоящий вдоль проезжей части. И BMW протащило около 50 метров по канаве, она «срубила» два дерева и финишировала в заборе.

Подробности трагедии, о которой «Фонтанка» уже писала , сообщают 3 октября в группе « ДТП и ЧП | Санкт-Петербург » во «ВКонтакте». Фотографии ясно демонстрируют, почему в ДТП с пешеходом сильно пострадал пассажир машины: БМВ стала похожа на смятую бумагу.

«Пожарные прибыли быстро, скорая ехала около 40 минут, за 10–15 минут до приезда скорой у женщины перестал прощупываться пульс. Приехавшие врачи скорой диагностировали смерть, — пишут в группе. — За женщиной на расстоянии 20 метров шли сын и его двоюродный брат (4–5-й класс), их не задело».



По данным «Фонтанки», 38-летняя женщина проживала в Петербурге, была зарегистрирована на улице Есенина. 42-летний водитель BMW также зарегистрирован в Петербурге, на проспекте Испытателей, номера на машине петербургские, а живёт в Сосново (как и его пассажир).



Сам виновник ДТП сильно не пострадал, а вот его 36-летнего пассажира зажало. Его около 20 минут вытаскивали из машины. Врачи скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и увезли в больницу — по информации «Фонтанки», без сознания. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на месте, и его тоже увезли в больницу, где он надул 0,8 промилле (0,811 мл/г).

