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Очевидцы — о ДТП в Сосново: BMW на 100 км/ч впечатал женщину с собакой в забор на глазах её сына

Петербурженка погибла в ДТП на глазах у ребёнка

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Подробности трагедии, о которой «Фонтанка» уже писала, сообщают 3 октября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Фотографии ясно демонстрируют, почему в ДТП с пешеходом сильно пострадал пассажир машины: БМВ стала похожа на смятую бумагу.

ДТП произошло 2 октября в 17:30 в посёлке Сосново. По словам очевидцев, автомобиль летел на скорости свыше 100 км/ч, не вписался в поворот и задел женщину с собакой. Их откинуло в забор, стоящий вдоль проезжей части. И BMW протащило около 50 метров по канаве, она «срубила» два дерева и финишировала в заборе.

«Пожарные прибыли быстро, скорая ехала около 40 минут, за 10–15 минут до приезда скорой у женщины перестал прощупываться пульс. Приехавшие врачи скорой диагностировали смерть, — пишут в группе. — За женщиной на расстоянии 20 метров шли сын и его двоюродный брат (4–5-й класс), их не задело».

По данным «Фонтанки», 38-летняя женщина проживала в Петербурге, была зарегистрирована на улице Есенина. 42-летний водитель BMW также зарегистрирован в Петербурге, на проспекте Испытателей, номера на машине петербургские, а живёт в Сосново (как и его пассажир).

Сам виновник ДТП сильно не пострадал, а вот его 36-летнего пассажира зажало. Его около 20 минут вытаскивали из машины. Врачи скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и увезли в больницу — по информации «Фонтанки», без сознания. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на месте, и его тоже увезли в больницу, где он надул 0,8 промилле (0,811 мл/г).

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Комментарии (32)

Игoрь
Что-то часто баварцы бьются.. какие-то некачественные автомобили.
AlBerkut
Хоспади, какие 0,8 промилле, когда 0,811 мг/л...
Это примерно 1,6-1,7 промилле. Если что, то по Иванцу (д.м.н., по наркологии главный спец) 4 промилле алкогольная кома, 5 - смерть.
Old_Man
"скорая ехала около 40 минут, за 10-15 минут до приезда скорой у женщины перестал прощупываться пульс" - а если бы раньше приехала, человек возможно остался бы жив, лично у меня вопрос к скорой, они с Питера что ли ехали и как у них совесть вообще есть и понесут ли и они в какое то наказание за это?
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