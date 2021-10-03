Переводчица Путина рассказала, что мешает в её работе

О сложностях работы на встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена рассказала в эфире канала «Россия 1» 3 октября второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарья Мандрова.
По её словам, на саммите из-за поведения журналистов возник хаос, когда американские делегаты пытались криком организовать их. В итоге трудности возникли даже у президентов: Путин и Байден лицезрели беспорядок в дверях, через которые пытались прорваться сотрудники СМИ.
«Именно ажиотаж, наверное, больше всего осложняет работу переводчика», — призналась Мандрова. И объяснила на одном ярком примере: «Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно» (цитата по РИА Новости).
Работа переводчиков на высшем уровне обсуждалась в сентябре, когда бывшая пресс-секретарь Трампа заявила, что Путин специально взял красивую переводчицу на встречу с ним. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что выбор переводчицы — работа Министерства иностранных дел, «Путин не участвует» в этом.