Переводчица Путина рассказала, что мешает в её работе

О сложностях работы на встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена рассказала в эфире канала «Россия 1» 3 октября второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарья Мандрова.



По её словам, на саммите из-за поведения журналистов возник хаос, когда американские делегаты пытались криком организовать их. В итоге трудности возникли даже у президентов: Путин и Байден лицезрели беспорядок в дверях, через которые пытались прорваться сотрудники СМИ.

