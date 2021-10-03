Один человек погиб и один пострадал в результате крушения небольшого самолёта Cessna 172 в Канаде.
Как сообщает CTV News в новостях за 2 и 3 октября, инцидент произошёл минувшим вечером в Монреале. Самолёт, тянувший за собой баннер с вопросом «Ты выйдешь за меня замуж?», упал рядом с островом Святой Елены (Сент-Элен), где проходит музыкальный фестиваль.
«К сожалению, в результате этого происшествия один человек скончался, второй был доставлен в больницу», — рассказали в полиции. Кто погиб — заказчик рекламы, пилот или кто-то другой — не уточняется.
«Цессна» принадлежит компании, которая занимается размещением баннерной рекламы на самолётах, отмечается в публикации.