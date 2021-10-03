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Самолёт с баннером «Ты выйдешь за меня замуж?» разбился в Канаде

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Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Один человек погиб и один пострадал в результате крушения небольшого самолёта Cessna 172 в Канаде.

Как сообщает CTV News в новостях за 2 и 3 октября, инцидент произошёл минувшим вечером в Монреале. Самолёт, тянувший за собой баннер с вопросом «Ты выйдешь за меня замуж?», упал рядом с островом Святой Елены (Сент-Элен), где проходит музыкальный фестиваль.

«К сожалению, в результате этого происшествия один человек скончался, второй был доставлен в больницу», — рассказали в полиции. Кто погиб — заказчик рекламы, пилот или кто-то другой — не уточняется.

«Цессна» принадлежит компании, которая занимается размещением баннерной рекламы на самолётах, отмечается в публикации.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (2)

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Хорошее дело браком не назовут
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