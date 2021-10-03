Один человек погиб и один пострадал в результате крушения небольшого самолёта Cessna 172 в Канаде.



Как сообщает CTV News в новостях за 2 и 3 октября, инцидент произошёл минувшим вечером в Монреале. Самолёт, тянувший за собой баннер с вопросом «Ты выйдешь за меня замуж?», упал рядом с островом Святой Елены (Сент-Элен), где проходит музыкальный фестиваль.

