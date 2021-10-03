Россиян «бомбят» из «столицы телефонного мошенничества». И это не Петербург

"Столицей" подобных преступлений в настоящее время можно назвать украинский город Днепр (бывший Днепропетровск), заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube. "Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры - наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров", - цитирует РИА Новости Кузнецова 3 октября.



Сейчас, по его словам, в Днепре насчитывается около 150 колл-центров. Раньше из них россиянам названивали «сотрудники безопасности банка», а теперь «представители правоохранительных органов». Сбербанк фиксирует по несколько тысяч мошеннических звонков в день, иногда — около 10 тысяч. Примерно половина звонков остаётся без ответа, но 1% россиян попадают на удочку.