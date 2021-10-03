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Россиян «бомбят» из «столицы телефонного мошенничества». И это не Петербург

Зампред Сбербанка: Столицей телефонного мошенничества стал Днепр

В области телефонного мошенничества Петербург не считается криминальной столицей России. Более того, это вообще не Россия

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"Столицей" подобных преступлений в настоящее время можно назвать украинский город Днепр (бывший Днепропетровск), заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube. "Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры - наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров", - цитирует РИА Новости Кузнецова 3 октября.

Сейчас, по его словам, в Днепре насчитывается около 150 колл-центров. Раньше из них россиянам названивали «сотрудники безопасности банка», а теперь «представители правоохранительных органов». Сбербанк фиксирует по несколько тысяч мошеннических звонков в день, иногда — около 10 тысяч. Примерно половина звонков остаётся без ответа, но 1% россиян попадают на удочку.

Кузнецов отметил, что клиенты Сбербанка в этом году вдвое реже становятся жертвами телефонных мошенников. Но в целом по России этот показатель растёт, в некоторых кредитных организациях — на 70-80%. «Это означает, что просто телефонные мошенники перетекли от одних клиентов к другим", - поясняет эксперт.

Петербург нередко называют криминальной столицей России, и иногда небезосновательно. Так, весной 2021 года Северная столица стала абсолютным лидером по росту преступности среди российских городов.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Да там такой говорок у этих - что сразу становится понятно, что наяривают беженцы из "Русского мира".
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Все, что связано с фамилиями Соловьев, Киселев, Скобеева, Симоньян это фейки. Можно не обращать внимание на подобные заявления.
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