FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Мариинской больнице спасают женщину из метро, которая едва не ушла как героиня Льва Толстого

6
Печать

Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, оказавшейся под поездом в петербургском метро. В это время врачи спасают ей жизнь.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне скорая увезла со станции «Площадь Восстания» пассажирку с травматической ампутацией ног. В начале пятого часа вечера её доставили в Мариинскую больницу.

Кроме рельсовой травмы ног у пациентки диагностировали травмы головы. В тяжёлом шоковом состоянии её поместили в реанимацию. Выяснить мотивы её действий на платформе пока не представляется возможным. Личность женщины устанавливает полиция, на вид пострадавшей около 45 лет.

Пассажирка оказалась на путях платформы «Площадь Восстания» в субботу незадолго до трёх часов дня. Поезд не успел затормозить, женщину доставали из-под состава. Движение по красной линии было частично парализовано.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

266317890
Однозначно, женщина пыталась совершить суицид. Только вот причина такого действия ясна, как Божий день: скорее всего, тяжёлое материальное положение. К сожалению, простой народ сейчас еле выживает при растущих ценах и маленьких зарплатах. Обидно за державу...
f0ntan
Прозрачными дверьми-стенами, как на Беговой и Зените, когда-то хотели огородить все имеющиеся незакрытые станции, чтоб никто с платформ не падал вниз
Serg_I
Было ей плохо, когда бросалась под поезд, в результате - стало ещё хуже... Может быть - теперь придёт ей помощь?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний