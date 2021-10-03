В Мариинской больнице спасают женщину из метро, которая едва не ушла как героиня Льва Толстого

Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, оказавшейся под поездом в петербургском метро. В это время врачи спасают ей жизнь.



Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне скорая увезла со станции «Площадь Восстания» пассажирку с травматической ампутацией ног. В начале пятого часа вечера её доставили в Мариинскую больницу.



Кроме рельсовой травмы ног у пациентки диагностировали травмы головы. В тяжёлом шоковом состоянии её поместили в реанимацию. Выяснить мотивы её действий на платформе пока не представляется возможным. Личность женщины устанавливает полиция, на вид пострадавшей около 45 лет.

