В психиатрической больнице Скворцова-Степанова умер пациент. У него тяжелые травмы

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, о смерти 34-летнего петербуржца медики-психиатры доложили в полицию накануне утром. В его анамнезе — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга.



В Скворцова-Степанова пациента привезли в конце августа 2021 года из наркологической больницы № 3 на Васильевском острове. Психиатры утверждают, что мужчину уже доставили с тяжелыми травмами. Перевозила его специализированная бригада скорой помощи.



Секреты травматизма разгадывает полиция, но, возможно, подключится Следственный комитет.

