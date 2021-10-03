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В психиатрической больнице Скворцова-Степанова умер пациент. У него тяжелые травмы

В Петербурге скончался пациент психиатрической больницы Скворцова-Степанова на Фермском шоссе. Смерть стала следствием тяжелых прижизненных травм.

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Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, о смерти 34-летнего петербуржца медики-психиатры доложили в полицию накануне утром. В его анамнезе — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга.

В Скворцова-Степанова пациента привезли в конце августа 2021 года из наркологической больницы № 3 на Васильевском острове. Психиатры утверждают, что мужчину уже доставили с тяжелыми травмами. Перевозила его специализированная бригада скорой помощи.

Секреты травматизма разгадывает полиция, но, возможно, подключится Следственный комитет.

«Фонтанка» рассказывала историю петербурженки, заявившей об изнасиловании, но оказавшейся в Скворцова-Степанова с телесными повреждениями после обращения к полиции и медикам.

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Комментарии (4)

Михаил Ильюшенков
Это мутная штука. Психиатрическая бригада не могла не знать, что лиц с ЧМТ не доставляют в наркологическую больницу, а сообщают о ситуации в бюро госпитализации и с наибольшей вероятностью пациент окажется в больнице Костюшко. Явно и грубо нарушена маршрутизация пациента. Второй важный вопрос, почему врач-нарколог, зная о трудности ведения больных с ЧМТ в его клинике принял больного? Он должен был указать на травму, позвонить в Бюро и сказать, что ведение больного в отсутствии нейрохирурга не возможно. Больной был бы возвращен психиатрической бригаде и направлен по назначению.
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Фонтанка, уточните, его случайно не у метро Петроградская задержали до этого?
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