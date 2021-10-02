Масштабный антициклон, господствующий над европейской частью России, в ближайшие дни наберёт силы. Это приведет к возникновению «барической горы».

Атмосферное давление в Москве 2 октября побило рекорд (762,8 мм рт. ст.) и продолжит повышаться, сообщает центр «Фобос» . В Петербурге, по данным «Яндекса», субботним вечером атмосферное давление составляет 769 мм рт. ст., что сервис оценивает как «нормальный» показатель. У ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» цифра ещё больше — 772,1 мм рт. ст. в 21 час.

«Уже сегодня утром в столице обновлён суточный рекорд высокого атмосферного давления. В 9 часов утра на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году. В последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели. В понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 мм рт. ст., что на 20–22 единицы выше нормально. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров», — отметили в «Фобосе».



Ослабление антициклона, а значит, и понижение давления ожидается начиная с 6 октября.



Петербургу этот антициклон, как уже писала «Фонтанка», обеспечил тёплые и солнечные выходные. Новая неделя может начаться ещё лучше — температура продолжит расти.

