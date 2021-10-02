Москвичка припарковалась с нарушением и оставила в машине 3-месячного ребёнка. Эвакуаторщик его не заметил

Органы опеки и правоохранители расследуют инцидент, произошедший на востоке Москвы.



Как сообщает 2 октября Дептранс в своём телеграм-канале, вчера вечером на 16-й Парковой улице, что около Щелковского шоссе и МКАД, была эвакуирована легковая машина, оставленная под запрещающим знаком. Сотрудник службы, как и положено, осмотрел автомобиль и сфотографировал. Но стёкла в машине сильно затонированы, и он не разглядел внутри люльку со спящим малышом.



«О том, что в машине находится ребенок, стало известно только спустя 20 минут — мать позвонила в диспетчерскую ГИБДД, а коллеги — нам. Эвакуатор тут же остановили, на место вызвали скорую помощь и полицию. Мать прибыла на место спустя полтора часа после эвакуации, ребенок спал. С малышом всё хорошо, он не пострадал. Однако температура на улице всего 8 градусов, машина была не заведена, а люлька не прикреплена, поэтому всё могло быть иначе», — отмечается в сообщении.

