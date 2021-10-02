Москвичка припарковалась с нарушением и оставила в машине 3-месячного ребёнка. Эвакуаторщик его не заметил

Органы опеки и правоохранители расследуют инцидент, произошедший на востоке Москвы.
Как сообщает 2 октября Дептранс в своём телеграм-канале, вчера вечером на 16-й Парковой улице, что около Щелковского шоссе и МКАД, была эвакуирована легковая машина, оставленная под запрещающим знаком. Сотрудник службы, как и положено, осмотрел автомобиль и сфотографировал. Но стёкла в машине сильно затонированы, и он не разглядел внутри люльку со спящим малышом.
«О том, что в машине находится ребенок, стало известно только спустя 20 минут — мать позвонила в диспетчерскую ГИБДД, а коллеги — нам. Эвакуатор тут же остановили, на место вызвали скорую помощь и полицию. Мать прибыла на место спустя полтора часа после эвакуации, ребенок спал. С малышом всё хорошо, он не пострадал. Однако температура на улице всего 8 градусов, машина была не заведена, а люлька не прикреплена, поэтому всё могло быть иначе», — отмечается в сообщении.
Департамент транспорта начал проверку работы техников ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». С матерью общаются полиция и органы опеки.
Подобные случаи не редкость и в России, и за рубежом. Для примера Дептранс приводит Израиль, где за 10 лет погибли 40 детей, забытых в машинах на жаре. В мае в Подмосковье загорелась машина, в которой двое маленьких детей ждали возвращения отца из магазина. Два года назад коллекторы из микрофинансовой организации на Урале забрали автомобиль женщины вместе с её ребёнком. Именно поэтому в некоторых странах, в частности в Британии, приняты специальные законы, позволяющие полиции и спасателям без ордера вскрывать автомобили, чтобы спасти животных или детей.