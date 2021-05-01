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В Подмосковье загорелась машина, в которой двое маленьких детей ждали возвращения отца из магазина

Машина, в которой были двое маленьких детей, загорелась в Подмосковье 1 мая. Отец отошёл в магазин, и сыновья остались в салоне одни.

Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошел в Ступино. По предварительной информации, мужчина оставил в машине без присмотра трехлетнего и четырехлетнего сыновей.

«Во время отсутствия родителя в автомобиле произошло возгорание. Один мальчик был госпитализирован в больницу с ожогами тела, второй ребенок не пострадал», — говорится в сообщении СК.

Следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили отца мальчиков и свидетелей, назначили пожарно-техническую экспертизу.

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