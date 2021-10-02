О втором за день происшествии на воде сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Катер Bombardier сел на мель в 150 метрах от берега в районе площади Беллинсгаузена, 10. Предварительной причиной называют низкий уровень воды.
Северо-Западная транспортная прокуратура
На борту шесть пассажиров, двое из них несовершеннолетние. Пострадавших нет, топливо осталось в баках — разлива нефтепродуктов не произошло. Застрявшее судно вытаскивают на глубину сотрудники МЧС.
«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры», — уточняет надзор.
На контроле прокуратуры уже находится происшествие с прогулочным катером, который незадолго до полудня загорелся в Финском заливе в районе яхт-клуба «Балтиец». На борту находился мужчина и его 13-летний сын. Оба спаслись, прыгнув в воду.