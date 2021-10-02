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Катер сел на мель в Невской губе. Спасатели вызволяют четверых матросов и двух юнг

Катер с шестью пассажирами сел на мель в Финской губе

Пассажирское судно осталось без движения у Васильевского острова в Петербурге вечером 2 октября. На помощь застрявшим, среди которых дети, идут спасатели.

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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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О втором за день происшествии на воде сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Катер Bombardier сел на мель в 150 метрах от берега в районе площади Беллинсгаузена, 10. Предварительной причиной называют низкий уровень воды.

Северо-Западная транспортная прокуратура

На борту шесть пассажиров, двое из них несовершеннолетние. Пострадавших нет, топливо осталось в баках — разлива нефтепродуктов не произошло. Застрявшее судно вытаскивают на глубину сотрудники МЧС.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры», — уточняет надзор.

На контроле прокуратуры уже находится происшествие с прогулочным катером, который незадолго до полудня загорелся в Финском заливе в районе яхт-клуба «Балтиец». На борту находился мужчина и его 13-летний сын. Оба спаслись, прыгнув в воду.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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