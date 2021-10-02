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На катере, загоревшемся в Финском заливе, были отец и сын. Прокуратура показала, что осталось от судна

Мужчина и ребенок спаслись при пожаре на катере в Финском заливе

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Катером, сгоревшим в Красносельском районе Петербурга 2 октября, управлял 45-летний мужчина, пассажиром был его 13-летний сын.

По уточнённым данным МЧС по Петербургу, мужчина и ребёнок, которых спасли из воды, не получили ожогов. Оба осмотрены бригадой скорой, от госпитализации отказались. Мужчине 45 лет, 13-летний пассажир — его сын.

Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
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В половине первого часа дня — через сорок минут после сигнала о происшествии — дымящееся судно отбуксировали к берегу. По информации «Фонтанки», дополнительных сложностей спасателям добавили не только баки с бензином, которые были на борту, но и невозможность подобраться к ближайшему пирсу. Пожарных к нему не пустили, сославшись на праздник, который проходил на территории яхт-клуба «Балтиец».

Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

В транспортной полиции сообщили, что, по предварительной информации, пожар начался в отсеке двигателя, когда катер находился примерно в 300 метрах от берега Финского залива.

В МЧС также сообщают, что возгорание произошло в моторном отсеке, после пламя охватило судно полностью.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Свою проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. Обследовать акваторию Финского залива в районе Петергофского шоссе, 75, на предмет загрязнения выдвинулись два катера подведомственного Смольному ГУП «Пиларн».

Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Комментарии (6)

Павел Денов
Сгорел. Хоть это успокаивает.
Дядя Бо
"Пожарных к нему не пустили, сославшись на праздник, который проходил на территории яхт-клуба «Балтиец»".
Очередной прорыв путинизма.
Telman_spb
странно!
что значит пожарных не пустили?!
неужели у пожарных уже спец средств нет для всяких замков и заборов?!
или машины у них уже бумажные,что тараном не снести препятствие на пути к пожару?
....раньше пожарные были с железными яйцами,и в огонь и в воду могли без раздумий,если долг зовёт !!
надеюсь что и сейчас большинство пожарных такие
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