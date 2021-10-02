Катером, сгоревшим в Красносельском районе Петербурга 2 октября, управлял 45-летний мужчина, пассажиром был его 13-летний сын.
По уточнённым данным МЧС по Петербургу, мужчина и ребёнок, которых спасли из воды, не получили ожогов. Оба осмотрены бригадой скорой, от госпитализации отказались. Мужчине 45 лет, 13-летний пассажир — его сын.
В половине первого часа дня — через сорок минут после сигнала о происшествии — дымящееся судно отбуксировали к берегу. По информации «Фонтанки», дополнительных сложностей спасателям добавили не только баки с бензином, которые были на борту, но и невозможность подобраться к ближайшему пирсу. Пожарных к нему не пустили, сославшись на праздник, который проходил на территории яхт-клуба «Балтиец».
Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
В транспортной полиции сообщили, что, по предварительной информации, пожар начался в отсеке двигателя, когда катер находился примерно в 300 метрах от берега Финского залива.
В МЧС также сообщают, что возгорание произошло в моторном отсеке, после пламя охватило судно полностью.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция. Свою проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. Обследовать акваторию Финского залива в районе Петергофского шоссе, 75, на предмет загрязнения выдвинулись два катера подведомственного Смольному ГУП «Пиларн».