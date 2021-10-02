Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на катере в районе Петергофского шоссе, 75, поступил в ведомство незадолго до полудня. Загорелось шестиметровое деревянное судно, которое находилось в Финском заливе в 300–400 метрах от берега.



По словам звонившего, в баке катера около 20 литров топлива, ещё 40 литров на борту.

