Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на катере в районе Петергофского шоссе, 75, поступил в ведомство незадолго до полудня. Загорелось шестиметровое деревянное судно, которое находилось в Финском заливе в 300–400 метрах от берега.
По словам звонившего, в баке катера около 20 литров топлива, ещё 40 литров на борту.
«Из воды с ожогами извлечены два члена экипажа, доставляются к берегу. Погибших нет. К месту следует судно «Пиларн» для сбора нефтепродуктов», — уточнили в МЧС.
Проверку по факту случившегося начала Северо-Западная транспортная прокуратура.
В яхт-клубе «Балтиец» «Фонтанке» сообщили, что пока не располагают информацией о том, кому принадлежит катер.