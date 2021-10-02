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Катер загорелся в Финском заливе у клуба «Балтиец». Экипаж прыгал в воду, спасаясь от огня

Двое пострадали при пожаре на катере на Петергофском шоссе

Два человека получили ожоги при пожаре, вспыхнувшем на катере в акватории Финского залива в Красносельском районе Петербурга 2 октября. Их спасли из воды.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на катере в районе Петергофского шоссе, 75, поступил в ведомство незадолго до полудня. Загорелось шестиметровое деревянное судно, которое находилось в Финском заливе в 300–400 метрах от берега.

По словам звонившего, в баке катера около 20 литров топлива, ещё 40 литров на борту.

Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия
Фото: Читатель «Фонтанки» Олег
Фото: Читатель «Фонтанки» Николай
Фото: Читатель «Фонтанки» Николай
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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«Из воды с ожогами извлечены два члена экипажа, доставляются к берегу. Погибших нет. К месту следует судно «Пиларн» для сбора нефтепродуктов», — уточнили в МЧС.

Проверку по факту случившегося начала Северо-Западная транспортная прокуратура.

В яхт-клубе «Балтиец» «Фонтанке» сообщили, что пока не располагают информацией о том, кому принадлежит катер.

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