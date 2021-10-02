В субботу, 2 октября, по центру Петербурга проехала колонна байкеров. Остановку сделали на Конюшенной площади — в сопровождении двух сотрудников ДПС, также на мотоциклах. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».
Это неофициальное организованное закрытие сезона. Как пояснил «Фонтанке» представитель движения «Мотосолидарность» Дима Штурм, официальное мероприятие, намеченное на 25 сентября, было запрещено властями, поэтому мотоциклисты закрывают сезон самостоятельно. По традиции, такие закрытия отмечают проездом в колонне. «Сегодня хорошая погода. Организуются как могут», — отметил Дима Штурм.
Петербургские автомобилисты жалуются, что им пришлось ждать из-за проезда мотоколонны.
Напомним, как уже писала «Фонтанка», изначально проведение мотопарада и выезд на Дворцовую площадь 25 сентября были согласованы на уровне высшего руководства города. Однако из-за предвыборной суматохи до конца оформить документы не удалось, и ГИБДД не получила должных указаний.