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Петербургские мотоциклисты в обиде закрывают сезон своими силами

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В субботу, 2 октября, по центру Петербурга проехала колонна байкеров. Остановку сделали на Конюшенной площади — в сопровождении двух сотрудников ДПС, также на мотоциклах. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Это неофициальное организованное закрытие сезона. Как пояснил «Фонтанке» представитель движения «Мотосолидарность» Дима Штурм, официальное мероприятие, намеченное на 25 сентября, было запрещено властями, поэтому мотоциклисты закрывают сезон самостоятельно. По традиции, такие закрытия отмечают проездом в колонне. «Сегодня хорошая погода. Организуются как могут», — отметил Дима Штурм.

Петербургские автомобилисты жалуются, что им пришлось ждать из-за проезда мотоколонны.

Напомним, как уже писала «Фонтанка», изначально проведение мотопарада и выезд на Дворцовую площадь 25 сентября были согласованы на уровне высшего руководства города. Однако из-за предвыборной суматохи до конца оформить документы не удалось, и ГИБДД не получила должных указаний.

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Комментарии (4)

266285334
Не согласовывать безобразный мотопарад с пробегом невменяемых мопедистов — это очень и очень правильное решение! Но почему за несогласованное мероприятие их всех в обезьянник на 15 суток не закрыли???
07A
Беглова начали наказывать за выборы. У нас полиция подчиняется не губернатору штата, а МВД РФ! В Москве одна тетенька позвонила дяденьке, а тот профильному зам. министра. И все, никто ничего не успел согласовать с ГИБДД. В открытую не свалить губера, схарчат по кусочкам! У нас такие обиды не прощаются, кровная бюрократическая месть!
Набеглов
Как бы их так обидеть чтобы они не только сезон, а вообще себя всех закрыли и желательно навсегда?
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