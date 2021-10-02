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Каждый пятый житель Петербурга уже сделал прививку от гриппа

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Вакцину от гриппа в Петербурге уже получили 1 миллион 66 тысяч человек, то есть почти 20 % жителей города. Всего в рамках национального календаря прививок в этом году планируется привить 3 миллиона 230 тысяч горожан (60 % населения), что на 19,6 % больше, чем в прошлом году. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Смольного.

Вакцины куплены на средства районных администраций, организаций и предприятий. Их в нынешнем сезоне две: «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых.

Прививку от гриппа можно сделать в государственных поликлиниках и большинстве передвижных пунктов, где прививают от COVID-19. На этой неделе работали 287 прививочных бригад на 389 объектах (в поликлиниках, на предприятиях, в передвижных пунктах, расположенных в том числе на 27 станциях метро).

В этом году ОРВИ в Петербурге больше, чем в прошлом, когда их вытеснил коронавирус. Как писала «Фонтанка», гриппа в городе пока немного — единичные случаи, а ОРВИ уже «гуляют» массово: зафиксированы и парагрипп, и аденовирус, и риновирус.

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Не написали о допустимости совмещения вакцинации от гриппа и ковида.
Romul1960
Ложь
Muxpeh
Адресов мобильных пунктов вакцинации от гриппа нигде нет. В поликлинике очереди нет. За месяц каждого пятого привили? Пфф, не смешите!
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