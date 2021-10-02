Каждый пятый житель Петербурга уже сделал прививку от гриппа

Вакцину от гриппа в Петербурге уже получили 1 миллион 66 тысяч человек, то есть почти 20 % жителей города. Всего в рамках национального календаря прививок в этом году планируется привить 3 миллиона 230 тысяч горожан (60 % населения), что на 19,6 % больше, чем в прошлом году. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Смольного.



Вакцины куплены на средства районных администраций, организаций и предприятий. Их в нынешнем сезоне две: «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых.

