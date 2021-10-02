Каждый пятый житель Петербурга уже сделал прививку от гриппа

Вакцину от гриппа в Петербурге уже получили 1 миллион 66 тысяч человек, то есть почти
Вакцины куплены на средства районных администраций, организаций и предприятий. Их в нынешнем сезоне две: «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых.
Прививку от гриппа можно сделать в государственных поликлиниках и большинстве передвижных пунктов, где прививают от COVID-19. На этой неделе работали 287 прививочных бригад на 389 объектах (в поликлиниках, на предприятиях, в передвижных пунктах, расположенных в том числе на 27 станциях метро).
В этом году ОРВИ в Петербурге больше, чем в прошлом, когда их вытеснил коронавирус. Как писала «Фонтанка», гриппа в городе пока немного — единичные случаи, а ОРВИ уже «гуляют» массово: зафиксированы и парагрипп, и аденовирус, и риновирус.