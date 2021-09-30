Коронавирус уступает место? В Петербург вернулись ОРВИ и грипп

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







В прошлом году острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) практически вытеснила новая коронавирусная инфекция. Теперь они снова появились. «Это говорит о том, что коронавирус всё-таки немного сдает позиции, хоть и не до такой степени, чтобы уступить дорогу гриппу», — считает профессор СПбГУ Алексей Яковлев.

По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, на 37-й неделе года — с 13 по 19 сентября — частота диагностирования негриппозных ОРВИ составила по результатам ПЦР 18,7 % , по результатам ИФА — 26,5 % . В пяти городах страны, в которых проводится так называемый сигнальный надзор за гриппом, обследованы 35 пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией. Из них на вирусы гриппа протестировали 26 человек, у молодого человека в Петербурге обнаружен грипп A(H3N2). 19 из тех же 35 пациентов обследовали на ОРВИ — выявили у одного человека респираторно-синцитиальную, у шести — риновирусную инфекцию. В Петербурге ранее зарегистрировали еще два случая заболевания гриппом — типа В.



Институт гриппа сообщает также, что из 2 444 образцов проверенных в двух экспертных лабораториях страны в 457 случаях выявлены ОРВИ, из них в 305 случаях это был риновирус.

Ученые и эпидемиологи в один голос утверждали в прошлом году, когда не было ни гриппа, ни других ОРВИ: «Доминирующая инфекция вытесняет конкурентов». «Фонтанка» спросила у профессора СПбГУ Алексея Яковлева, не «отступает» ли коронавирус, если респираторные инфекции возвращаются?

— Алексей Авенирович, в стране начали выявлять ОРВИ и даже чуть-чуть гриппа. А нам уже внушили, что во время эпидемии коронавирус вытеснил их.

— По разным оценкам, существует от 200 до 300 видов респираторных вирусов, но диагностируют ограниченную группу возбудителей, которая постоянно циркулирует в окружающей среде: парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, коронавирусная, бокавирусная, метапневмовирусная и риновирусная инфекция. Для их обнаружения есть диагностические возможности — ПЦР и тест-системы ОРВИ-скрин. Особняком от этой группы стоит грипп.



В доковидный период (вплоть до марта 2020 года) в Городской инфекционной больнице им. Боткина велся подробный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. В структуре респираторных вирусов в эпидсезон 2017–2018 годов 48 % было риновирусов — при инфицировании им болезнь протекает легко, часто даже без температуры, хотя многие, кто ее переносит, думают, что «перенесли грипп на ногах».

Кстати, коронавирусы, известные нам как обычные сезонные респираторные вирусы, в тот эпидсезон составляли всего 5,6 % в общей структуре заболевших. А в начале 2020 года, в канун пандемии SARS-CoV-2, доля разных коронавирусов выросла до 22 % . Это, на мой взгляд, говорит о том, что в природе коронавирусов что-то произошло, и это «что-то» говорит в пользу естественного происхождения нового коронавируса.



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Фото: Алексей Яковлев Поделиться Поделиться







Зимой 2019–2020 годов риновирусы держали свои 44 % , аденовирусы — 10 % . Но с началом массового инфицирования населения коронавирусом в конце марта — начале апреля 2020 кривая заболеваемости ими пошла вниз и уменьшилась почти до неопределяемых величин. Эпидподъема гриппа в тот год не было — с января до марта 2020 года регистрировалось 40 % , к марту снизилось до 24 % в общей структуре заболевших ОРВИ и тоже сошло на нет в апреле 2020 года.



Эпидемиологи знают, что обычно во время эпидподъемов доминирующий вирус вытесняет остальные, как это было в сезонах 2009–2010 годов или в 2015–2016, когда гриппа было 77 % и только 23 % — ОРВИ. Человечество никогда прежде не встречалось с новым коронавирусом, и когда он появился, наш организм легче заражался именно им, а не теми вирусами, с которыми уже был знаком, они практически исчезли. И уже известно, что практически все «ОРВИ» и «внебольничные пневмонии» 2020 года были ковидными.

А в сентябре 2021 года стали реально выявляться другие ОРВИ. Это подтверждают и данные НИИ гриппа РАМН. Респираторная группа вирусов явно возвращается.

— А заболеваемость ковидом снова растет: много не переболевших и мало привитых, плюс повторные заражения.

— Но в Петербурге рост сейчас не такой резкий, как прежде. И думаю, что на этот раз мы можем получить более плавную коронавирусную волну, так как в сравнении с предыдущими подъёмами заболеваемости стало больше и переболевших, и вакцинированных. Официальная статистика по переболевшим неполная — кто-то не обращался в поликлинику, кто-то не хотел делать мазок, кто-то даже не знал, что инфицирован, кому-то не ставили диагноз COVID-19.



Сейчас «горючего материала» для вируса в костре пандемии стало меньше. Именно этот факт подтверждается тем, что появились ОРВИ. По их поведению мы понимаем: чем лучше будет ситуация с коронавирусом, тем быстрее будут возвращаться привычные нам вирусы, вызывающие респираторные заболевания.

«Поддерживают костер» эпидемии давно переболевшие люди — они болеют повторно, причем среди них много таких, кто и первый раз тяжело болел, и второй — тоже тяжело, есть умершие. Давно вакцинировавшиеся — тоже в группе риска.

Так что да, коронавирус никуда не делся, и мы не знаем, когда он уйдет. И еще понимаем, что пока коронавирус не сократит свое присутствие в популяции до минимума, гриппа не будет, потому что его роль в эпидемическом процессе сейчас играет ковид. Это, видимо, будет сохраняться ближайшее время.

— Коронавирус с нами останется навсегда. Когда его станет меньше — неизвестно. А если гриппа из-за него нет и не будет, зачем от него вакцинироваться?

— Если выбирать, от какой инфекции прививаться, сейчас надо предпочесть прививку от коронавируса. Пока я по опыту вижу, что « Спутник V » обладает самой высокой иммуногенностью среди отечественных вакцин. Но если человек — в группе риска по тяжелому течению заболеваний, вызванных любым вирусом, то хорошо бы на всякий случай привиться и от гриппа. С одной стороны, его практически нет — не только у нас, но и в других странах тоже. С другой — единичные случаи всё же регистрируются.



Но, конечно, грипп не исчез насовсем. Он вернется. Но не сейчас.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

