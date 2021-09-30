Коронавирус уступает место? В Петербург вернулись ОРВИ и грипп

В прошлом году острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) практически вытеснила новая коронавирусная инфекция. Теперь они снова появились. «Это говорит о том, что коронавирус всё-таки немного сдает позиции, хоть и не до такой степени, чтобы уступить дорогу гриппу», — считает профессор СПбГУ Алексей Яковлев.
По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, на 37-й неделе года — с 13 по 19 сентября — частота диагностирования негриппозных ОРВИ составила по результатам ПЦР
Институт гриппа сообщает также, что из
Ученые и эпидемиологи в один голос утверждали в прошлом году, когда не было ни гриппа, ни других ОРВИ: «Доминирующая инфекция вытесняет конкурентов». «Фонтанка» спросила у профессора СПбГУ Алексея Яковлева, не «отступает» ли коронавирус, если респираторные инфекции возвращаются?
— Алексей Авенирович, в стране начали выявлять ОРВИ и даже чуть-чуть гриппа. А нам уже внушили, что во время эпидемии коронавирус вытеснил их.
— По разным оценкам, существует от 200 до 300 видов респираторных вирусов, но диагностируют ограниченную группу возбудителей, которая постоянно циркулирует в окружающей среде: парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, коронавирусная, бокавирусная, метапневмовирусная и риновирусная инфекция. Для их обнаружения есть диагностические возможности — ПЦР и тест-системы ОРВИ-скрин. Особняком от этой группы стоит грипп.
В доковидный период (вплоть до марта 2020 года) в Городской инфекционной больнице
Кстати, коронавирусы, известные нам как обычные сезонные респираторные вирусы, в тот эпидсезон составляли всего
Зимой 2019–2020 годов риновирусы держали свои
Эпидемиологи знают, что обычно во время эпидподъемов доминирующий вирус вытесняет остальные, как это было в сезонах 2009–2010 годов или в 2015–2016, когда гриппа было
А в сентябре 2021 года стали реально выявляться другие ОРВИ. Это подтверждают и данные НИИ гриппа РАМН. Респираторная группа вирусов явно возвращается.
— А заболеваемость ковидом снова растет: много не переболевших и мало привитых, плюс повторные заражения.
— Но в Петербурге рост сейчас не такой резкий, как прежде. И думаю, что на этот раз мы можем получить более плавную коронавирусную волну, так как в сравнении с предыдущими подъёмами заболеваемости стало больше и переболевших, и вакцинированных. Официальная статистика по переболевшим неполная — кто-то не обращался в поликлинику, кто-то не хотел делать мазок, кто-то даже не знал, что инфицирован, кому-то не ставили диагноз COVID-19.
Сейчас «горючего материала» для вируса в костре пандемии стало меньше. Именно этот факт подтверждается тем, что появились ОРВИ. По их поведению мы понимаем: чем лучше будет ситуация с коронавирусом, тем быстрее будут возвращаться привычные нам вирусы, вызывающие респираторные заболевания.
«Поддерживают костер» эпидемии давно переболевшие люди — они болеют повторно, причем среди них много таких, кто и первый раз тяжело болел, и второй — тоже тяжело, есть умершие. Давно вакцинировавшиеся — тоже в группе риска.
Так что да, коронавирус никуда не делся, и мы не знаем, когда он уйдет. И еще понимаем, что пока коронавирус не сократит свое присутствие в популяции до минимума, гриппа не будет, потому что его роль в эпидемическом процессе сейчас играет ковид. Это, видимо, будет сохраняться ближайшее время.
— Коронавирус с нами останется навсегда. Когда его станет меньше — неизвестно. А если гриппа из-за него нет и не будет, зачем от него вакцинироваться?
— Если выбирать, от какой инфекции прививаться, сейчас надо предпочесть прививку от коронавируса. Пока я по опыту вижу, что «
Но, конечно, грипп не исчез насовсем. Он вернется. Но не сейчас.
Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»