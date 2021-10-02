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В Выборгском районе Петербурга второй за день пожар с пострадавшим

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Мужчине потребовалась помощь врачей после пожара, который произошёл в жилом доме в Выборгском районе Петербурга 2 октября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, через полчаса после полудня три расчёта выехали по вызову на Сиреневый бульвар, 2/1. В четырнадцатиэтажном доме загорелась квартира, огонь вспыхнул в одной из комнат «трёшки».

В час дня пожарные свернули работу. Обгорело полкомнаты, при пожаре пострадал мужчина. В МЧС уточнили, что он госпитализирован.

За день это второй пожар с пострадавшим в Выборгском районе города. Утром спасателям звонили из коммуналки на улице Жени Егоровой, но к приезду подразделений успели потушить два квадратных метра обстановки своими силами. В больницу увезли женщину.

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