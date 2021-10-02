Женщина пострадала при пожаре в 11-комнатной коммуналке на севере Петербурга

Пожар в одной из комнат коммунальной квартиры в Выборгском районе Петербурга пришлось тушить утром 2 октября. Помощь огнеборцев не потребовалась, но без медиков не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на улице Жени Егоровой, 1/29, поступил на пульт дежурного в девять часов утра. Горело в одной из комнат 11-комнатной коммуналки. Пламя охватило шестую часть помещения — два квадратных метра.



К приезду первого расчёта огня уже не было. Жильцы потушили возгорание своими силами, одна из женщин при этом пострадала.

