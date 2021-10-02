Как уточняют в ведомстве, в четверг нарушителей миграционного законодательства искали восемьдесят сотрудников полиции. За день они обошли более двух тысяч квартир в 37 домах, нарушителей ровно столько же.

Профилактический рейд в Красногвардейском районе Петербурга провели сотрудники полиции. Об этом 2 октября сообщили в ГУ МВД по региону.

В отдел увезли 37 человек, все получили протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП. Игнорирующих требование миграционных законов РФ в Петербурге ждёт штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей, более серьёзная перспектива — административное выдворение. «Коронавирусные каникулы» кончились, в МВД заявляли, что не успевших легализоваться с 1 октября будут депортировать из России .

Кроме того, участковые поговорили с жителями о соседях, раздали памятки и обновили информацию на стендах в парадных. Проверили также подвалы и чердаки, закрытыми от посторонних они оказались не везде, кое-где был доступ — тайные ходы.



«По итогам осмотра жилых домов было выявлено 10 технических помещений, не оборудованных должным образом, что создавало возможность для несанкционированного проникновения в чердачные и подвальные помещения. По данному факту в уполномоченные организации направлены информационные письма», — сообщили в ведомстве.

