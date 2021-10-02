Молодая женщина изнасилована на улице в Пушкине. Под подозрением жгучий брюнет с золотыми зубами

Полиция Пушкинского района ищет мужчину восточной внешности после сообщения об изнасиловании местной жительницы. Помощь пострадавшей вызвала прохожая.



Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, 27-летняя провизор из Пушкина подверглась нападению в последний день сентября. По словам женщины, незнакомец набросился на неё на Колпинском шоссе, 40, когда она шла через частный сектор. Мужчина принуждал к сексу, действовал грубо, после сбежал.



Пострадавшая направилась к дому, по дороге на её состояние обратила внимание прохожая, которая и позвонила в экстренные службы.

