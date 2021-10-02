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Молодая женщина изнасилована на улице в Пушкине. Под подозрением жгучий брюнет с золотыми зубами

Брюнет с золотыми зубами надругался над молодой женщиной в Пушкине

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Полиция Пушкинского района ищет мужчину восточной внешности после сообщения об изнасиловании местной жительницы. Помощь пострадавшей вызвала прохожая.

Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, 27-летняя провизор из Пушкина подверглась нападению в последний день сентября. По словам женщины, незнакомец набросился на неё на Колпинском шоссе, 40, когда она шла через частный сектор. Мужчина принуждал к сексу, действовал грубо, после сбежал.

Пострадавшая направилась к дому, по дороге на её состояние обратила внимание прохожая, которая и позвонила в экстренные службы.

Полицейским женщина описала невысокого мужчину восточной внешности примерно 25 лет на вид. Он был одет в бриджи защитного цвета, чёрную куртку с белыми вставками, на голове — чёрная кепка с ярким логотипом. Также запомнились золотые зубы.

К медикам женщина попала с ушибами на бёдрах, ссадинами на лице и шее. После оказания необходимой помощи её отпустили домой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании. Осмотрев место преступления, следственно-оперативная группа нашла пачку сигарет. Камер наблюдения на участке нет. Преступника ищут.

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Комментарии (15)

syshsun
Как в шайтан-маршрутке ехать,пожалуйста.
А как ребятам стресс снимать после тяжелого рабочего дня.
Ну малехо понасиловали,так не ты последняя.
denga
В цивилизованных странах только женщин с Востока и из средней азии пускают на работу, а если пускать мужского пола,то как раньше в гарем султан пускал только евнухов.
Maik5
Путинский друг.
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