Молодая женщина изнасилована на улице в Пушкине. Под подозрением жгучий брюнет с золотыми зубами

Полиция Пушкинского района ищет мужчину восточной внешности после сообщения об изнасиловании местной жительницы. Помощь пострадавшей вызвала прохожая.
Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, 27-летняя провизор из Пушкина подверглась нападению в последний день сентября. По словам женщины, незнакомец набросился на неё на Колпинском шоссе, 40, когда она шла через частный сектор. Мужчина принуждал к сексу, действовал грубо, после сбежал.
Пострадавшая направилась к дому, по дороге на её состояние обратила внимание прохожая, которая и позвонила в экстренные службы.
Полицейским женщина описала невысокого мужчину восточной внешности примерно 25 лет на вид. Он был одет в бриджи защитного цвета, чёрную куртку с белыми вставками, на голове — чёрная кепка с ярким логотипом. Также запомнились золотые зубы.
К медикам женщина попала с ушибами на бёдрах, ссадинами на лице и шее. После оказания необходимой помощи её отпустили домой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании. Осмотрев место преступления, следственно-оперативная группа нашла пачку сигарет. Камер наблюдения на участке нет. Преступника ищут.