Что происходит на маяке — остается на маяке. Нож в смотрителе Толбухина стал несчастным случаем

Фото: APVla /wikimedia.org/CC BY-SA 3.0 Поделиться Поделиться







Капитан второго ранга в отставке Дмитрий и его жена Юлия Масько в начале 2021 года вели тихую семейную жизнь посреди залива, в пяти километрах от Кронштадта, на одном из старейших маяков России. 10 февраля Юлия на своей странице во «ВКонтакте» выкладывала фото с любимыми собаками и мужем на фоне потрясающих заснеженных пейзажей вокруг Толбухина. 18 февраля Дмитрия вертолетом эвакуировали с ножевым ранением в живот. На острове полицейские обнаружили жену смотрителя и атрибуты спонтанного застолья. Пострадавший настаивал на нападении незнакомцев, а следователи задержали его жену. После этого на Толбухине появилась вакансия.



Летом публикация пейзажей с маяка на странице Юлии вдруг возобновилась — закаты, новый урожай огурцов. Стало понятно, что Масько снова живут вместе.

«Да, мы на маяке. Я начальник. Живем с Юлей. Всё замечательно, всё хорошо, — ответил на звонок корреспондента сам Дмитрий Масько. — А февральские события — это ложь. Это сделала не моя жена».

Он повторил свою версию событий:

«Пришли два упыря с татуировками на пальцах в виде перстней. И говорят: «Командир, можно мы у тебя перекантуемся?» Я их не пускал. И тогда один меня ножом — раз и всё. И убежали в темноту. А я свои кишки в руки собрал и домой дошёл. Позвонили сразу начальнику. Он спросил: «Водка есть? Поливайте!» У нас с сентября она лежала в бане. Мы полбутылки вылили, а остальное на стол поставили. Потом меня госпитализировали. Хорошо, у брата вертолёт, он за мной прилетел. Потом пришли полицейские: «У вас бытовуха, вы поругались, бутылка на столе стоит». Нас теперь все алкашами считают».

Тогда, в феврале, с Юлии взяли подписку о невыезде. Не выезжать определили с территории Толбухина. После больницы Дмитрий вернулся на маяк. Это произошло в апреле, получилось, что ко дню рождения супруги.



«Я бы не жил с человеком, который хочет меня убить, — заявил «Фонтанке» смотритель. — У неё умысла не было. Но я даже согласился (со следствием. — Прим. ред.), что не было никаких упырей, главное, чтобы не подозревали мою жену и закрыли дело».

Как стало известно «Фонтанке», есть эмоциональный рассказ смотрителя, а есть процессуальное решение — официальная версия, которая в этой ситуации устроила всех. Согласно ей, 18 февраля 2021 года на маяке Толбухин был ранен ножом в живот начальник маяка Масько. Его вертолетом доставили в 40-ю больницу, где из сумбурного рассказа вышла версия о нетрезвой бытовой ссоре с супругой. 20 февраля Юлию, которая работала на маяке техником, задержали, возбудив дело о причинении тяжких телесных повреждений. Но более подробные допросы маячника ушли в демагогию, а следствие склонилось к несчастному случаю, что на маяке вполне вероятно. Следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела, а прокуратура его утвердила.

Начальник маячной службы Владимир Ергер от комментариев отказался. Сам Масько печально заметил, что начальство ему до сих пор не верит. Собеседники «Фонтанки» среди маячников упомянули про второй шанс.