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Путин наградил виолончелиста Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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Президент России наградил виолончелиста Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ранее артист лестно отозвался о музыкальных способностях Владимира Путина.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Ролдугина Сергея Павловича, художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Дом музыки», город Санкт-Петербург», — гласит текст указа главы государства, опубликованного 1 октября на портале официальных правовых актов.

Сольный и оркестровый репертуар Ролдугина включает сочинения разных эпох и стилей, музыкант сотрудничает с российскими оркестрами, а свои концерты проводит как в России, так и за рубежом. С 2006 года артист занимает должность художественного руководителя созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки.

Ранее Сергей Ролдугин рассказал, что его поразило исполнение Владимиром Путиным первой прелюдии Баха из «Хорошо темперированного клавира». По его словам, он не знает ни одного другого политика, который смог бы сыграть произведение наизусть.

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Комментарии (14)

260602101
Что то на канале КУЛЬТУРА такого виолончелиста ни разу не наблюдал !
daisychain
За заслуги перед известным кооперативом.
Hacuna Matata
За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? (с)
А вы, друзья, как ни садитесь, всё ж в музыканты не годитесь(с)
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