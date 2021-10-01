Путин наградил виолончелиста Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Ролдугина Сергея Павловича, художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Дом музыки», город Санкт-Петербург», — гласит текст указа главы государства, опубликованного 1 октября на портале официальных правовых актов.

Сольный и оркестровый репертуар Ролдугина включает сочинения разных эпох и стилей, музыкант сотрудничает с российскими оркестрами, а свои концерты проводит как в России, так и за рубежом. С 2006 года артист занимает должность художественного руководителя созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки.



Ранее Сергей Ролдугин рассказал, что его поразило исполнение Владимиром Путиным первой прелюдии Баха из «Хорошо темперированного клавира». По его словам, он не знает ни одного другого политика, который смог бы сыграть произведение наизусть.

