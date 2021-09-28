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Празднующий юбилей виолончелист Ролдугин выразил восхищение музыкальными способностями Путина

Ролдугин похвалил Путина за исполнение прелюдии Баха

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Художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки виолончелист Сергей Ролдугин чрезвычайно лестно отозвался о музыкальных способностях президента РФ Владимира Путина. Особенно его поразило исполнение главой государства первой прелюдии Баха.

«Меня поражает, я не знаю ни одного политика, который мог бы сыграть наизусть первую прелюдию Баха из «Хорошо темперированного клавира». Он играет! Это можно проверить, можно даже попросить его, если кто не верит. Вот он сядет и сыграет», — заявил Ролдугин 28 сентября в интервью телеканалу «Россия 1».

Отметим, что первую прелюдию Баха Путин никогда публично не исполнял. Наиболее известным его музыкальным выступлением является исполнение на рояле песни Марка Бернеса «С чего начинается Родина?» во время благотворительного концерта в Петербурге в декабре 2010 года. При этом исполнил её Путин тогда на английском языке.

28 сентября виолончелисту Сергею Ролдугину исполнилось 70 лет. Одним из первых его поздравил президент России.

Сергей Ролдугин получил широкую известность весной 2016 года после утечки файлов из панамской офшорной компании Mossack Fonseca. Сообщалось, что он связан с сетью офшоров, оперирующих миллиардами долларов.

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Комментарии (20)

Ильин Серёжа
Ну должен же двойник как-то время коротать
Kruger
Президент еще и в хоккей всех обыгрывает:)))
Grotesk
жалко не видел и не слышал... вот как экс-премьер танцует - это да !
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