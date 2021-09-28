Празднующий юбилей виолончелист Ролдугин выразил восхищение музыкальными способностями Путина

«Меня поражает, я не знаю ни одного политика, который мог бы сыграть наизусть первую прелюдию Баха из «Хорошо темперированного клавира». Он играет! Это можно проверить, можно даже попросить его, если кто не верит. Вот он сядет и сыграет», — заявил Ролдугин 28 сентября в интервью телеканалу «Россия 1» .

Отметим, что первую прелюдию Баха Путин никогда публично не исполнял. Наиболее известным его музыкальным выступлением является исполнение на рояле песни Марка Бернеса «С чего начинается Родина?» во время благотворительного концерта в Петербурге в декабре 2010 года. При этом исполнил её Путин тогда на английском языке.



28 сентября виолончелисту Сергею Ролдугину исполнилось 70 лет. Одним из первых его поздравил президент России.

