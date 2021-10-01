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Вслед за «кенийцем» по делу о преступном сообществе для продажи и покупки НДС в Петербурге арестован ещё один фигурант

По стражу в Петербурге заключён ещё один фигурант дела о преступном сообществе для продажи и покупки НДС

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Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Сергея Шамжурова. Следствие увидело в нём возможного участника преступного сообщества, которое осуществляло редкую схему продажи и покупки НДС. Об этом вечером 1 октября сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Уточняется, что Шамжуров пробудет под арестом до 28 ноября.

«Фонтанка» писала, что ранее в Петербурге также был арестован предполагаемый организатор преступного сообщества — 46-летний предприниматель и бывший оперативник МВД Максим Сидоров, известный как «кениец».

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