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За рейсами снова можно следить на онлайн-табло Пулково. Техническую проблему устранили

Онлайн-табло на сайте аэропорта «Пулково» снова работает. На нём отображаются все рейсы.

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Ранее 1 октября «Фонтанка» сообщала, что на сайте аэропорта Петербурга невозможно узнать время прилета и вылета самолетов. В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» подтвердили наличие технической проблемы.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Н.а данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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