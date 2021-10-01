Ранее 1 октября «Фонтанка» сообщала, что на сайте аэропорта Петербурга невозможно узнать время прилета и вылета самолетов. В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» подтвердили наличие технической проблемы.
За рейсами снова можно следить на онлайн-табло Пулково. Техническую проблему устранили
Онлайн-табло на сайте аэропорта «Пулково» снова работает. На нём отображаются все рейсы.
Ранее 1 октября «Фонтанка» сообщала, что на сайте аэропорта Петербурга невозможно узнать время прилета и вылета самолетов. В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» подтвердили наличие технической проблемы.