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На сайте аэропорта Пулково не работает онлайн-табло

Онлайн-табло вышло из строя на сайте аэропорта Пулково

Онлайн-табло прилета и вылета, с которым обычно могут познакомиться пользователи аэропорта Пулково, не работает 1 октября.

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Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», табло отказало из-за небольшой технической проблемы, которую сейчас пытаются решить. В терминале аэропорта время вылета и прилета рейсов отображается штатно.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лека.рствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Иван Жопкин
Я вас в?рот исел
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