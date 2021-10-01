Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», табло отказало из-за небольшой технической проблемы, которую сейчас пытаются решить. В терминале аэропорта время вылета и прилета рейсов отображается штатно.
На сайте аэропорта Пулково не работает онлайн-табло
Онлайн-табло вышло из строя на сайте аэропорта Пулково
Онлайн-табло прилета и вылета, с которым обычно могут познакомиться пользователи аэропорта Пулково, не работает 1 октября.
Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», табло отказало из-за небольшой технической проблемы, которую сейчас пытаются решить. В терминале аэропорта время вылета и прилета рейсов отображается штатно.
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