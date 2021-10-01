Телеведущая и модель Виктория Боня, заслужившая славу антиваксера, вынужденно отказалась от своих принципов и вакцинировалась. Об этом она прямо сообщила своим фанатам в Instagram 1 октября.



«Я всегда на спорте и на здоровом образе жизни. Верю в свой иммунитет, но сегодня прививку от COVID-19 пришлось поставить из-за сложившихся событий. В Европе строго с этим не только из-за путешествий, но и по работе», — объяснила Боня.

