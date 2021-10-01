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Предводительница антиваксеров Виктория Боня укололась «Модерной», но без желания

Виктория Боня сделала прививку от коронавируса

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Телеведущая и модель Виктория Боня, заслужившая славу антиваксера, вынужденно отказалась от своих принципов и вакцинировалась. Об этом она прямо сообщила своим фанатам в Instagram 1 октября.

«Я всегда на спорте и на здоровом образе жизни. Верю в свой иммунитет, но сегодня прививку от COVID-19 пришлось поставить из-за сложившихся событий. В Европе строго с этим не только из-за путешествий, но и по работе», — объяснила Боня.

Отдельно она выделила, что не против прививок, а против принудительной медицины.

«Хоть я и не болела короной, все-таки был бы выбор, я бы не стала делать. Но выбора просто нет. Для меня работа имеет важное значение в жизни», — подчеркнула модель.

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Комментарии (12)

Danik
Где и кем эта бона работает?
Вроде, в теннисе её не видно!
266315544
Ну как женщина не совсем тяжелого поведения может быть "предводителем дворянства"? Все эти выходцы из дурдом-2, начиная с Сопчак (ну, почти все) недостойны упоминания не то что на Фонтанке, а вообще, всуе.
266315505
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент пр.иходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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