FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Привитым «Спутником V» теперь можно на Маврикий без карантина

Маврикий упростил въезд в страну для привитых «Спутником» россиян

5
Печать

Островное государство в Южной Африке облегчило правила въезда для туристов из России.

«Республика Маврикий полностью открывает свои границы 1 октября. Вакцинированных иностранных путешественников будут принимать без ограничений», — сообщает портал TTN Worldwide.

Ранее на острове действовал 14-дневный карантин, который в сентябре сократили до 7 дней. Власти страны признают восемь вакцин, среди которых есть и «Спутник V».

При этом иностранцы должны будут сдать тест на антиген в отеле, после чего смогут свободно перемещаться по острову.

Для непривитых туристов ограничения остаются в силе. Им нужно предъявить ПЦР-тест и сидеть на карантине.

Маврикий открылся для россиян 15 июля, однако прямого авиасообщения до сих пор нет.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266315505
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарств.ах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
264527831
Не привитых в ад не пустят, а вы про Маврикий…
Аппаратчик мокрой классификации
Ну, ща ломанутся. :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний