Привитым «Спутником V» теперь можно на Маврикий без карантина

Островное государство в Южной Африке облегчило правила въезда для туристов из России.



«Республика Маврикий полностью открывает свои границы 1 октября. Вакцинированных иностранных путешественников будут принимать без ограничений», — сообщает портал TTN Worldwide.



Ранее на острове действовал 14-дневный карантин, который в сентябре сократили до 7 дней. Власти страны признают восемь вакцин, среди которых есть и «Спутник V».



При этом иностранцы должны будут сдать тест на антиген в отеле, после чего смогут свободно перемещаться по острову.

