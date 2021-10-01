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«Соответствует текущему давлению». В Белоруссии ликвидировали последнюю правозащитную организацию

Суд ликвидировал «Белорусский Хельсинкский комитет»

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В Белоруссии ликвидировали последнюю зарегистрированную правозащитную организацию. Верховный суд страны удовлетворил иск минюста против «Белорусского Хельсинкского комитета», сообщает 1 октября «Белорусская ассоциация журналистов», которую тоже ликвидировали в конце августа.

В минюсте страны заявили, что в ведомство поступили документы по некому уголовному делу. Они касались двоих человек, которые якобы получили от БХК гонорары за «услуги по долгосрочному наблюдению за президентскими выборами 2020 года в Беларуси».

В БХК это отрицали, просили суд отложить рассмотрение дела, пока не завершится то, из которого были взяты документы. Просьбам не вняли, комитет ликвидировали.

«Это политическое решение, соответствующее текущему давлению и преследованиям, ликвидации структур гражданского общества и общему политическому контексту в стране. Но мы продолжим работать над защитой прав человека, искать способы сделать это, не подменяя людей», — заявили в БХК.

Также в комитете говорят, что с конца июля в стране массово ликвидируют неправительственные организации — образовательные, правозащитные, благотворительные и другие. Их представителей задерживают и проводят у них обыски.

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Комментарии (1)

Клаустрофобик
Россия и Беларусь братья близнецы у обоих двоих президенты нелигитимные,ненастоящие.
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