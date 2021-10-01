Французская полиция раскрыла серию убийств и изнасилований, которые происходили в Париже с 1986 по 1994 год. Об этом 1 октября сообщает Le Parisien. Подозреваемым оказался бывший жандарм Франсуа Веров.



Le «Grêlé», soupçonné de quatre meurtres et six viols, était recherché par les enquêteurs depuis les années 1980



L’ADN de l’ancien gendarme qui s’est suicidé mercredi soir a matché avec celui relevé sur les scènes de crimehttps://t.co/xsM8XZJ5ai — Le Parisien (@le_Parisien) October 1, 2021

Все эти годы подозреваемого называли Рябым, так как жители дома одной из жертв указывали на его проблемы с кожей. Журналисты сообщают, что Веров убил как минимум трех человек. Это 11-летняя девочка, 20-летняя девушка и 38-летняя женщина.

В сентябре 2021 года следствие решило взять ДНК-анализ у всех полицейских, которые в годы совершения преступлений состояли на службе. Адвокат, представляющий потерпевших, отметил, что экспертизу нужно было провести уже давно, так как многое указывало на принадлежность преступника к полиции. Во-первых, он не оставлял улик. Во-вторых, некоторые жертвы сообщали, что насильник показывал им полицейское удостоверение.

