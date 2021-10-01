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Спустя 35 лет полиция Парижа нашла серийного маньяка и убийцу среди своих. Но допросить уже не сможет

Французский жандарм на протяжении 8 лет насиловал и убивал женщин в Париже

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Французская полиция раскрыла серию убийств и изнасилований, которые происходили в Париже с 1986 по 1994 год. Об этом 1 октября сообщает Le Parisien. Подозреваемым оказался бывший жандарм Франсуа Веров.

Все эти годы подозреваемого называли Рябым, так как жители дома одной из жертв указывали на его проблемы с кожей. Журналисты сообщают, что Веров убил как минимум трех человек. Это 11-летняя девочка, 20-летняя девушка и 38-летняя женщина.

В сентябре 2021 года следствие решило взять ДНК-анализ у всех полицейских, которые в годы совершения преступлений состояли на службе. Адвокат, представляющий потерпевших, отметил, что экспертизу нужно было провести уже давно, так как многое указывало на принадлежность преступника к полиции. Во-первых, он не оставлял улик. Во-вторых, некоторые жертвы сообщали, что насильник показывал им полицейское удостоверение.

Письма с просьбой сдать биоматериал получили 750 бывших и действующих жандармов. В том числе Веров. После получения письма он пропал, о чем заявила его жена. Труп нашли в съемной квартире на курорте Грау-дю-Руа. Рядом лежала записка с признанием в преступлениях.

Le Parisien пишет, что убийца заявил о своем плохом самочувствии в момент совершения преступлений, но позже «взял себя в руки». Веров отметил, что после 1997 года ничего плохого не делал, имен жертв он так и не раскрыл. На данный момент благодаря анализу ДНК установлена его причастность к четырем убийствам и трем изнасилованиям.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Британии пожизненный срок получил бывший полицейский, который похитил, изнасиловал и убил жительницу Лондона.

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Комментарии (1)

Skazochny
у нас если у опричников взять ДНК, процентов 30% присядут в черный дельфин на пж.
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