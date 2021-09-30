Полицейский проведет «всю оставшуюся жизнь» в тюрьме после изнасилования и убийства женщины в Лондоне

Через некоторое время по подозрению в совершении злодеяния задержали сотрудника Командования парламентской и дипломатической охраны Уэйна Казинса. Он, по версии следствия, двигаясь на патрульной машине в форме, увидел одиноко идущую женщину. Полицейский предъявил ей ордер, посадил в автомобиль и вывез в лес.

Как сообщает 30 сентября BBC, маркетолог Сара Эверард пропала 3 марта. Она возвращалась от друга в лондонском районе Клэпхэм. Тело женщины нашли через неделю. Как выяснили эксперты, ее изнасиловали, задушили, а потом сожгли.

Бывший британский полицейский приговорен к пожизненному заключению за убийство жительницы Лондона Сары Эверард. Премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что его тошнило во время слушания приговора.

Во время следствия выяснилось, что Казинс в период со 2 до 10 марта изнасиловал еще одну женщину.



Суд, как пишут СМИ, не просто приговорил бывшего полицейского к пожизненному заключению. Он проведет в тюрьме «всю оставшуюся жизнь». Такая формулировка суда говорит о том, что попросить условно-досрочное он не сможет никогда.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после оглашения приговора написал в своем твиттере, что у него нет слов, чтобы выразить весь испытанный ужас после убийства Сары.



«Как и всю остальную страну, меня тошнило от того, что мы слышали в ходе вынесения этого приговора. Боль и страдания, которые пережили ее семья и друзья, поистине невообразимы», — пишет глава правительства.



Он также уверен, что полиция должна защищать граждан, а они должны быть уверены в своей безопасности: «Я знаю, что офицеры разделят наш шок и опустошение от полного предательства этого долга. Люди должны иметь возможность ходить по нашим улицам, не опасаясь вреда, и с полной уверенностью в том, что полиция рядом, чтобы обеспечить их безопасность».