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Дело о дырке в газопроводе Петро-Славянки ушло в суд. За смерть в пожаре ответит молодой инициативный инженер

В суд направлено дело о гибели человека из-за повреждения газопровода в Петро-Славянке

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Уголовное дело о смертельном пожаре после повреждения газопровода в Петро-Славянке направлено в суд.

Уголовное дело о гибели человека в пожаре из-за повреждения газопровода в Петро-Славянке направлено в Колпинский районный суд. Об этом 1 октября сообщает прокуратура Петербурга.

Утверждено обвинительное заключение в отношении 29-летнего инженера-геолога, который по своей инициативе перенес место бурения скважины. При производстве работ произошёл хлопок и возгорание. В результате пожара погиб 36-летний местный житель, который находился в доме. Также огонь уничтожил имущество на 9 млн рублей.

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