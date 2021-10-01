Дело о дырке в газопроводе Петро-Славянки ушло в суд. За смерть в пожаре ответит молодой инициативный инженер

Уголовное дело о смертельном пожаре после повреждения газопровода в Петро-Славянке направлено в суд.



Уголовное дело о гибели человека в пожаре из-за повреждения газопровода в Петро-Славянке направлено в Колпинский районный суд. Об этом 1 октября сообщает прокуратура Петербурга.



Утверждено обвинительное заключение в отношении 29-летнего инженера-геолога, который по своей инициативе перенес место бурения скважины. При производстве работ произошёл хлопок и возгорание. В результате пожара погиб 36-летний местный житель, который находился в доме. Также огонь уничтожил имущество на 9 млн рублей.

