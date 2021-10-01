На «Чтениях со смыслом» «сыграют» дежавю с оркестром

«Чтения со смыслом» (16+) — вновь в Филармонии. 6 октября в 20:00 в Большом зале музыканты и артисты вместе обратятся к ощущению дежавю и попробуют выразить его музыкой и словами. Именно чувство, что всё происходящее уже случалось, правда никак не вспомнить когда, буквально преследует главного героя рассказа писателя Ирады Берг «Дежавю».

Историю о неудавшемся актёре из Саратова со сцены публике в среду прочитает артист Максим Матвеев. На его счету — сотрудничество с Московским театром-студией Олега Табакова, служба в МХТ им. Чехова, работа в сериалах «Стиляги», «Спасибо за любовь».

Один из тех, кто публично высказывался о творчестве Берг, — профессор СПбГУ, автор «Людей в голом», «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрей Аствацатуров. «Проза Ирады — о возможности вырваться за пределы будней, расчетов, предписаний и окунуться в богатую, расточительную жизнь, не изменяя себе, но всегда изменяя себя», — отмечает он.



Вечер пройдёт в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижёра Петра Максимова. В программу войдут фрагменты произведений Клода Дебюсси, Антонио Вивальди, Петра Чайковского.



В этом году «Чтения со смыслом» уже проходили в Александринском театре и в Филармонии. Тема сезона — «Один счастливый день». Основная идея в том, чтобы «столкнуть» опытных писателей с начинающими авторами и пригласить известных актёров прочитать литературные произведения со сцены. В таком формате в проекте уже участвовали Елизавета Боярская, Екатерина Варнава, Сати Спивакова и многие другие.



Ирада Берг в культуре давно: с 2003 года работала главным специалистом международного отдела музея-заповедника «Царское Село». В 2009–2017 годах руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора», а с 2017 года занимала должность заместителя директора по внешним связям и культурным проектам в Юсуповском дворце на Мойке. В 2019-м Берг ушла в свободное плавание и начала продюсировать независимые проекты.

