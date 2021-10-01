Анна Нетребко соберет коллег по случаю юбилея на новой сцене Мариинского театра

Анна Нетребко, отметившая свой полувековой юбилей грандиозным концертом в столичном Кремлевском дворце, 5 октября дает юбилейный вечер в Петербурге. На сцену родного Мариинского дива выйдет с маэстро Валерием Гергиевым и многочисленными коллегами по сцене. В концерте выступят Владислав Сулимский, Евгений Акимов, Михаил Петренко, Ирина Чурилова, Алексей Марков, также ожидаются зарубежные артисты.

В театре обещают, что концерт пройдет не в формате «парада арий», а будет собран из полноценных оперных сцен, где у певицы будет возможность проявить свой актерский талант — комический, лирический, трагический. Ведь за годы на этой сцене среди партий Анны были и легкомысленная Мюзетта в «Богеме», и своенравная Адина в «Любовном напитке», и страдающая Леонора из «Трубадура», и многие другие героини. В финале вечера будет исполнена сцена бала из «Пиковой дамы».

Продолжить знакомство с образами Анны Нетребко можно будет и в фойе новой сцены — там пройдет выставка фотографий и костюмов из спектаклей, в которых артистка пела с 1994 года, когда она впервые вышла на сцену Мариинского театра в роли Сюзанны в «Свадьбе Фигаро».



Ну и, конечно, вспомнить лучшее об Анне поможет материал «Фонтанки» о 10 ее самых ярких появлениях.



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