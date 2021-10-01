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Вице-спикер ЗакСа Шишкина: Не допущу, чтобы меня испортила эта должность

Новый вице-спикер Законодательного собрания, экс-декан журфака СПбГУ Марина Шишкина рассказала журналистам, что долго сомневалась, соглашаться ли ей на эту должность или нет.

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По словам Шишкиной, на посту вице-спикера она намерена представлять интересы всех оппозиционных фракций.

«Не место красит человека, а человек место. Не допущу, чтобы меня эта должность испортила», — заявила она на брифинге с журналистами 1 октября. Шишкина добавила, что намерена вести диалог с другими фракциями и аккумулировать интересы оппозиционных депутатов.

«Если мы будем сидеть на отдельных кочках, мы никогда не научимся объединяться», — отметила новый вице-спикер ЗакСа.

Напомним, что 1 октября депутаты выбрали вице-спикеров. Ими стали экс-вице-губернатор, представитель «Единой России» Николай Бондаренко и эсер Марина Шишкина. Также депутаты распределили посты глав профильных комиссий и комитетов. Большинство постов достались представителям партии власти.

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Комментарии (8)

закоренелый ленинградец
Не допущу, чтобы меня эта должность испортила», ... "испорчусь сама".
Клаустрофобик
Воры укравшие выборы ликуют.
Guest1234
Должность ее даже спрашивать не будет.
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