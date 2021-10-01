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Шишлов: Кресла глав парламентских комиссий распределили втихаря

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Депутат от партии «Яблоко» Александр Шишлов заявил, что руководящие должности в парламентских комиссиях и комитетах Законодательного собрания Петербурга распределили без широкого обсуждения со всеми партиями. Об этом он заявил с трибуны в Мариинском дворце 1 октября.

По словам Шишлова, двенадцать руководящих постов распределены между тремя фракциями, представляющими 63% избирателей, 83% должностей занимает «Единая Россия».

«Как формировался этот пакет — мне неизвестно, «Яблоко» не было приглашено к его обсуждению. Совет фракций не созывался», — заявил Шишлов. По его словам, спикер петербургского парламента Александр Бельский нарушил принцип представительства всех политических сил и принцип профессионализма.

«При всем уважении к соискателям должностей в Законодательном собрании есть депутаты, которые имеют гораздо больший опыт успешной профессиональной деятельности в соответствующих областях, чем некоторые предложенные кандидатуры. Но мы понимаем, что в руках «Единой России» «машина для голосования» и у фракции большинства есть право выбрать именно предложенную модель», — сказал Шишлов.

Он также заметил, что комиссию по социальной политике отдали Александру Ржаненкова, который шёл на выборах против Бориса Вишневского. Он начал было говорить об аномалиях, которые происходили на выборах в этом округе, однако спикер Бельский его прервал, заметив, что кадровые обсуждения не касаются вопросов морали и политики.

Как писала «Фонтанка», руководителями наиболее важных парламентских комитетом и комиссий стали представители «Единой России». Единственной главой комиссии не из «Единой России» оказалась коммунистка Ирина Иванова. Ей отдали сферу промышленности и предпринимательства.

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Комментарии (2)

Печенеги и половцы
Коммунистка и бизнес - картина маслом в стиле Пикассо.
AndrewBarsik
Выбрались втихаря. Втихаря распределили кресла глав комиссий. Не стоит питать иллюзий по поводу того, как будет израсходован бюджет. Скорее всего тоже втихаря и не по назначению.
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