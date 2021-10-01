Шишлов: Кресла глав парламентских комиссий распределили втихаря

Депутат от партии «Яблоко» Александр Шишлов заявил, что руководящие должности в парламентских комиссиях и комитетах Законодательного собрания Петербурга распределили без широкого обсуждения со всеми партиями. Об этом он заявил с трибуны в Мариинском дворце 1 октября.



По словам Шишлова, двенадцать руководящих постов распределены между тремя фракциями, представляющими 63% избирателей, 83% должностей занимает «Единая Россия».



«Как формировался этот пакет — мне неизвестно, «Яблоко» не было приглашено к его обсуждению. Совет фракций не созывался», — заявил Шишлов. По его словам, спикер петербургского парламента Александр Бельский нарушил принцип представительства всех политических сил и принцип профессионализма.

