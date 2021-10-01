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Единороссы возглавили наиболее важные профильные комиссии и комитеты ЗакСа Петербурга

В петербургском парламенте выбрали председателей профильных комитетов и комиссий. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 1 октября, наиболее важные посты отдали единороссам.

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Так, руководителем комитета по законодательству стал бывший глава Финляндского округа Всеволод Беликов. Комитет по законодательству формирует повестку заседаний ЗакСа и рассматривает наиболее важные инициативы. В прошлом созыве им руководил Денис Четырбок.

Михаил Барышников возглавил бюджетно-финансовый комитет. В прошлом созыве он также был депутатом, до этого возглавлял муниципалитет города Петергоф.

Валерий Гарнец возглавил комиссию по городскому хозяйству. Гарнец работал в администрациях районов города с 2008 года, в феврале 2010 года его, как и других чиновников, показательно уволила Валентина Матвиенко в связи с недобросовестной работой по очистке города от снега. В 2012 году Гарнец стал главой администрации Выборгского района и был им вплоть до избрания депутатом.

Комиссию по социальной политике возглавил Александр Ржаненков. До выборов он возглавлял аналогичный орган в Смольном. Ржаненков не хотел идти в депутаты и даже пытался забрать документы с праймериз «Единой России».

Комиссию по культуре петербургского парламента возглавил уже бывший депутатом, а до этого главой комитета по физкультуре и спорту Юрий Авдеев.

За природу и экологию будет отвечать Александр Ходосок, уже бывший депутатом, а до этого главой Зеленогорска. Константин Чебыкин возглавил комиссию по законности и правопорядку. До того, как стать депутатом в прошлом созыве, он работал в Морском корпусе Петра Великого, а затем возглавлял муниципальный округ «Васильевский». Юрий Гладунов, когда-то возглавлявший администрацию Петроградского района, стал главой комиссии по устройству государственной власти.

Единственной главой комиссии не из «Единой России» стала коммунистка Ирина Иванова. Ей отдали сферу промышленности и предпринимательства.

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Комментарии (2)

Мэн
Так и запишем - крысы расползлись по комитетам и комиссиям
Клаустрофобик
Да ладно?))Сами выборы украли и сами себя назначили.
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