Единороссы возглавили наиболее важные профильные комиссии и комитеты ЗакСа Петербурга

Так, руководителем комитета по законодательству стал бывший глава Финляндского округа Всеволод Беликов. Комитет по законодательству формирует повестку заседаний ЗакСа и рассматривает наиболее важные инициативы. В прошлом созыве им руководил Денис Четырбок.



Михаил Барышников возглавил бюджетно-финансовый комитет. В прошлом созыве он также был депутатом, до этого возглавлял муниципалитет города Петергоф.



Валерий Гарнец возглавил комиссию по городскому хозяйству. Гарнец работал в администрациях районов города с 2008 года, в феврале 2010 года его, как и других чиновников, показательно уволила Валентина Матвиенко в связи с недобросовестной работой по очистке города от снега. В 2012 году Гарнец стал главой администрации Выборгского района и был им вплоть до избрания депутатом.

