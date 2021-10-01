В Петербурге за день в больницы увезли 450 человек с коронавирусом и пневмониями

За минувшие сутки в больницы поступили 450 петербуржцев с COVID-19 и пневмониями. Всего на лечении находятся уже 5 274 человека. В Смольном добавили почти тысячу новых коек в госпитале для ветеранов войн, и общий коечный фонд увеличился до 6 852 мест. Еще 24 048 горожан находятся на амбулаторном лечении дома.



Первой дозой за сутки привили 3 292 жителей. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», 8 111 человек. Полностью привиты 1,67 млн человек. В запасе еще 899 тысяч доз.



Заболеваемость коронавирусом быстро растет не только в Петербурге, но и в пяти десятках российских регионов. Местами ситуация такая, что еще немного — и придется закрывать всё, говорят главы регионов.

