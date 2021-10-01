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В Петербурге за день в больницы увезли 450 человек с коронавирусом и пневмониями

Четыре с половиной сотни жителей Петербурга за сутки отправились в коронавирусные больницы. В Смольном развернули дополнительные койки.

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За минувшие сутки в больницы поступили 450 петербуржцев с COVID-19 и пневмониями. Всего на лечении находятся уже 5 274 человека. В Смольном добавили почти тысячу новых коек в госпитале для ветеранов войн, и общий коечный фонд увеличился до 6 852 мест. Еще 24 048 горожан находятся на амбулаторном лечении дома.

Первой дозой за сутки привили 3 292 жителей. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», 8 111 человек. Полностью привиты 1,67 млн человек. В запасе еще 899 тысяч доз.

Заболеваемость коронавирусом быстро растет не только в Петербурге, но и в пяти десятках российских регионов. Местами ситуация такая, что еще немного — и придется закрывать всё, говорят главы регионов.

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Комментарии (7)

Вера Симакова
Действительно идиоты. Их просят привиться, чтобы не заболели или легко переболели, а они все свое бубнят. Дойдет до них только на ИВЛ, но ведь других нормальных заразят.
Павел Михайлов
Что будут лепетать ваксеры, когда жижей уколятся еще под миллион, а на статистике заболевших это не скажется?
sakorol
прививайтесь ,не будьте идиотами
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