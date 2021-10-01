За прошедший четверг, 30 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 470 ДТП, в которых пострадали 25 человек. На петербургских дорогах под колеса автомобилей угодили двое пешеходов, оба были сбиты на «зебрах».
Как стало известно «Фонтанке», в 21:03 у дома 99 по проспекту Просвещения петербуржец на автомобиле Nissan Tiida сбил 63-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате пешеход получил перелом ребра со смещением и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Автомобилист имеет стаж с 2008 года и к административной ответственности ранее не привлекался.
За полчаса до этого, в 20:30, у дома 25 по улице Передовиков 33-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Opel Astra со стороны Ириновского проспекта, стал поворачивать налево на проспект Ударников и сбил 73-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы и была доставлена в больницу.
Всего за минувшие сутки, по данным УГИБДД, в Петербурге произошло 399 дорожных аварий, в 11 из которых пострадали люди. Травмы получили 10 взрослых и один ребенок. В Ленобласти зафиксировали 71 ДТП, из которых 9 были с пострадавшими. Травмы получили 14 человек, еще двое погибли. Несовершеннолетних среди них не было.