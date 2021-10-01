За прошедший четверг, 30 сентября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 470 ДТП, в которых пострадали 25 человек. На петербургских дорогах под колеса автомобилей угодили двое пешеходов, оба были сбиты на «зебрах».



Как стало известно «Фонтанке», в 21:03 у дома 99 по проспекту Просвещения петербуржец на автомобиле Nissan Tiida сбил 63-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате пешеход получил перелом ребра со смещением и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Автомобилист имеет стаж с 2008 года и к административной ответственности ранее не привлекался.