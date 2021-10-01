Крупная взятка и передача тайных сведений. Петербуржца будут судить за преступную схему с таможенником

Петербуржца обвиняют в том, что он за крупные взятки получал от таможенника тайные сведения, а потом передавал их заказчикам. Уголовное дело направлено в Петроградский райсуд, сообщает 1 октября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Информатором был начальник одного из отделов Выборгской таможни, у которого имелся доступ к архивам электронных таможенных документов. За слив данных о декларировании товаров, ввозимых в Россию, он получил в целом более 224 тысяч рублей. Схема проворачивалась с марта 2019-го по январь текущего года.
Взяткодателя обвиняют по части 3 статьи 183 (за разглашение тайны путем подкупа), части 2 статьи 291.1 (за посредничество во взяточничестве) и части 3 статьи 291 УК РФ (за дачу крупной взятки должностному лицу).
Как ранее писала «Фонтанка», бывшему таможеннику грозит до 8 лет лишения свободы, а также штраф — в размере сорокакратной суммы взятки.