FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Утверждён перечень сведений, за передачу которых за границу можно стать иноагентом

18
Печать

Федеральная служба безопасности РФ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые не относятся к государственной тайне, но при передаче за рубеж могут быть использованы против безопасности страны. За сбор и передачу таких данных зарубежным представителям человека могут признать иноагентом.

Перечень состоит из 60 пунктов, многие касаются Роскосмоса. Его проект публиковался в июле. Вот некоторые из пунктов:

  • сведения о морально-психологическом климате в российской армии;
  • сведения о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур;
  • информация о закупках, проводимых армией;
  • сведения о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники;
  • сведения о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники;
  • сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Роскосмоса.

За «злостное уклонение от исполнения обязанностей» иноагентов, напомним, ждёт уголовное преследование.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

SERGEY111
В армии , читаем внимательно СМИ за последний месяц , процветает дедовщина , насилие и садизм - иноагент ?
terry18
в интернете можно найти сайты многих воинских частей, как с их дислокацией, так и другие подробности о них
fw252
ого! Сейчас с иностранцами контактирует уже чуть ли не каждый первый, ФСБ со своими замашками получается влияет на жизнь всех. Они не желают сделать предмет в школе? "Как случайно не стать иноагентом и шпиёном"? И ещё курсы для взрослых. Нет, вот жили без этого маразма тридцать лет, и как-то шпиёны всех не съели. Они чего добиться-то хотят? Перестройки 2.0 прямо завтра, а не через пять лет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний