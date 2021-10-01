Утверждён перечень сведений, за передачу которых за границу можно стать иноагентом

Федеральная служба безопасности РФ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые не относятся к государственной тайне, но при передаче за рубеж могут быть использованы против безопасности страны. За сбор и передачу таких данных зарубежным представителям человека могут признать иноагентом.



Перечень состоит из 60 пунктов, многие касаются Роскосмоса. Его проект публиковался в июле. Вот некоторые из пунктов:

