Утверждён перечень сведений, за передачу которых за границу можно стать иноагентом

Федеральная служба безопасности РФ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые не относятся к государственной тайне, но при передаче за рубеж могут быть использованы против безопасности страны. За сбор и передачу таких данных зарубежным представителям человека могут признать иноагентом.
Перечень состоит из 60 пунктов, многие касаются Роскосмоса. Его проект публиковался в июле. Вот некоторые из пунктов:
- сведения о морально-психологическом климате в российской армии;
- сведения о дислокации Вооруженных сил РФ и подразделений силовых структур;
- информация о закупках, проводимых армией;
- сведения о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, военной и специальной техники;
- сведения о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники;
- сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Роскосмоса.
За «злостное уклонение от исполнения обязанностей» иноагентов, напомним, ждёт уголовное преследование.