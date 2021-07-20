Это не гостайна, а угроза нацбезопасности. ФСБ опубликовала проект списка сведений, которые иностранцы могут использовать против РФ

Федеральная служба безопасности опубликовала 19 июля на портале правовой информации проект приказа главы ведомства Александра Бортникова, утверждающий перечень сведений, которые иностранцы могут использовать во вред России.



В пока еще не утвержденном перечне 61 пункт. Они касаются сведений об армии и о деятельности госкорпорации «Роскосмос».



В числе сведений, не являющихся гостайной, однако способных быть использованными иностранными государствами против России, к примеру, значатся данные об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки, о прохождении гражданами РФ военной службы или ‎о трудовой деятельности граждан в войсках, а также данные о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск и многое другое. Кроме того, потенциально угрожающими интересам родины признаются сведения о деятельности «Роскосмоса», к примеру, результатах ее финансово-экономической деятельности и расчетах с российскими компаниями. В этом же списке есть и информация о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие «Роскосмоса».

