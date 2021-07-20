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Это не гостайна, а угроза нацбезопасности. ФСБ опубликовала проект списка сведений, которые иностранцы могут использовать против РФ

ФСБ представила список сведений, которые будет нельзя передавать иностранцам

Федеральная служба безопасности опубликовала 19 июля на портале правовой информации проект приказа главы ведомства Александра Бортникова, утверждающий перечень сведений, которые иностранцы могут использовать во вред России.

В пока еще не утвержденном перечне 61 пункт. Они касаются сведений об армии и о деятельности госкорпорации «Роскосмос».

В числе сведений, не являющихся гостайной, однако способных быть использованными иностранными государствами против России, к примеру, значатся данные об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки, о прохождении гражданами РФ военной службы или ‎о трудовой деятельности граждан в войсках, а также данные о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск и многое другое. Кроме того, потенциально угрожающими интересам родины признаются сведения о деятельности «Роскосмоса», к примеру, результатах ее финансово-экономической деятельности и расчетах с российскими компаниями. В этом же списке есть и информация о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие «Роскосмоса».

Кроме того, одним из пунктов перечня в проекте приказа названы данные о составе и организации работы государственных информационных систем, виде, количестве и наименованиях модулей, местах расположения хранилищ данных и каналов связи, исходных текстах ‎и дистрибутивах программного обеспечения, применяемого в работе государственных информационных систем.

В весьма лаконичной пояснительной записке к этому проекту говорится лишь, что он подготовлен «в соответствии ‎с планом-графиком подготовки нормативных правовых актов... ‎и Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ ‎в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности».

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Стоимость морковки, свеклы, и картохи - предлагаю тоже засекретить, а то, мало ли, вдруг опять солдаты НАТы сжалятся, и пришлют гуманитарную помощь - подрывая экономическую безопасность страны.
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