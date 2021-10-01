У богатейшей женщины России теперь семеро детей

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек, сообщает Forbes 1 октября. Теперь у неё в общей сложности семеро детей. Она входит в число самых многодетных российских миллиардеров.



О родившихся недавно близнецах Бакальчук рассказала на сессии Forbes Woman Day, посвящённой гендерной ситуации в стране. Она отметила, что в её компании Wildberries лояльно относятся к срокам выхода из декрета сотрудников.



В числе других многодетных миллиардеров — владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев (23 ребенка), депутат Андрей Скоч (10 детей), совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (7 детей).

