Рулит женщина. В рейтинге Forbes богатейших кланов России сменился лидер

Татьяна Бакальчук является генеральным директором Wildberries, совокупное состояние семьи журнал оценивает в 13 с лишним миллиардов долларов. Как пишет Forbes, компания сразу строилась как семейная, но до 31 декабря 2019 года все 100% принадлежали Татьяне. Только в конце 2019 года она передала своему супругу Владиславу 1%, и это позволило включить семью в рейтинг.

Forbes 20 августа представил восьмой по счёту рейтинг самых успешных предпринимательских династий России. Его впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук. Прошлогодний лидер — клан Ротенбергов — опустился на третью строчку.

На втором месте в рейтинге — Гурьевы. Андрей Гурьев является бенефициаром семейного траста, он заместитель председателя совета директоров «Фосагро» (производство удобрений). В клан входят его супруга Евгения (совладелец «Фосагро»), сын Андрей Гурьев (гендиректор «Фосагро») и дочь Юлия Гурьева-Мотлохов. Их совокупное состояние, по данным Forbes, составляет 6,9 миллиарда долларов.

Клан Ротенбергов опустился с первого места на третье, при этом за год состояние увеличилось на 500 млн долларов — до 5,95 млрд долларов. В клане четверо: Аркадий Ротенберг, его младший брат Борис и дети Аркадия Игорь и Лилия.



Кроме них в рейтинг Forbes входят:

