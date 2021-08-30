Рулит женщина. В рейтинге Forbes богатейших кланов России сменился лидер

Forbes 20 августа представил восьмой по счёту рейтинг самых успешных предпринимательских династий России. Его впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук. Прошлогодний лидер — клан Ротенбергов — опустился на третью строчку.
Татьяна Бакальчук является генеральным директором Wildberries, совокупное состояние семьи журнал оценивает в 13 с лишним миллиардов долларов. Как пишет Forbes, компания сразу строилась как семейная, но до 31 декабря 2019 года все 100% принадлежали Татьяне. Только в конце 2019 года она передала своему супругу Владиславу 1%, и это позволило включить семью в рейтинг.
На втором месте в рейтинге — Гурьевы. Андрей Гурьев является бенефициаром семейного траста, он заместитель председателя совета директоров «Фосагро» (производство удобрений). В клан входят его супруга Евгения (совладелец «Фосагро»), сын Андрей Гурьев (гендиректор «Фосагро») и дочь Юлия Гурьева-Мотлохов. Их совокупное состояние, по данным Forbes, составляет 6,9 миллиарда долларов.
Клан Ротенбергов опустился с первого места на третье, при этом за год состояние увеличилось на 500 млн долларов — до 5,95 млрд долларов. В клане четверо: Аркадий Ротенберг, его младший брат Борис и дети Аркадия Игорь и Лилия.
Кроме них в рейтинг Forbes входят:
- Гуцериевы (председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам и сын Саид) — 3,7 млрд долларов;
- Евтушенковы (председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс) — 3,2 млрд долларов;
- Шаймиевы (генеральный директор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, его брат Радик и сын Тимур; Айрат и Радик — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева) — 3 млрд долларов;
- Рахимкуловы (член совета директоров Kafijat Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур и Руслан);
- Бажаевы — $ 1,75 млрд (президент «Группы Альянс» Муса Бажаев, его брат Мавлит и племянник Дени) — 1,95 млрд долларов;
- Линники (братья-близнецы Александр и Виктор, основатели «Мираторга») — 1,7 млрд долларов;
- Саркисовы (братья Сергей и Николай, совладельцы группы РЕСО) — 1,65 млрд долларов.
«Прошедший год в целом выдался удачным для всех семей рейтинга Forbes. <...> Из всех участников рейтинга в этом году не повезло лишь Гуцериевым — Михаил Гуцериев в июле 2021 года попал под санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, а в августе — и под санкции Великобритании. Миллиардер поплатился за дружбу с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко», — отмечает Forbes. Совокупное состояние этих семей за год выросло на 16,1 миллиарда долларов — до 42,9 миллиарда.