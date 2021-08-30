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Рулит женщина. В рейтинге Forbes богатейших кланов России сменился лидер

Семья хозяйки Wildberries признана богатейшей в России

Forbes 20 августа представил восьмой по счёту рейтинг самых успешных предпринимательских династий России. Его впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук. Прошлогодний лидер — клан Ротенбергов — опустился на третью строчку.

Татьяна Бакальчук является генеральным директором Wildberries, совокупное состояние семьи журнал оценивает в 13 с лишним миллиардов долларов. Как пишет Forbes, компания сразу строилась как семейная, но до 31 декабря 2019 года все 100% принадлежали Татьяне. Только в конце 2019 года она передала своему супругу Владиславу 1%, и это позволило включить семью в рейтинг.

На втором месте в рейтинге — Гурьевы. Андрей Гурьев является бенефициаром семейного траста, он заместитель председателя совета директоров «Фосагро» (производство удобрений). В клан входят его супруга Евгения (совладелец «Фосагро»), сын Андрей Гурьев (гендиректор «Фосагро») и дочь Юлия Гурьева-Мотлохов. Их совокупное состояние, по данным Forbes, составляет 6,9 миллиарда долларов.

Клан Ротенбергов опустился с первого места на третье, при этом за год состояние увеличилось на 500 млн долларов — до 5,95 млрд долларов. В клане четверо: Аркадий Ротенберг, его младший брат Борис и дети Аркадия Игорь и Лилия.

Кроме них в рейтинг Forbes входят:

  • Гуцериевы (председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам и сын Саид) — 3,7 млрд долларов;
  • Евтушенковы (председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс) — 3,2 млрд долларов;
  • Шаймиевы (генеральный директор «Татавтодора» Айрат Шаймиев, его брат Радик и сын Тимур; Айрат и Радик — сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева) — 3 млрд долларов;
  • Рахимкуловы (член совета директоров Kafijat Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур и Руслан);
  • Бажаевы — $ 1,75 млрд (президент «Группы Альянс» Муса Бажаев, его брат Мавлит и племянник Дени) — 1,95 млрд долларов;
  • Линники (братья-близнецы Александр и Виктор, основатели «Мираторга») — 1,7 млрд долларов;
  • Саркисовы (братья Сергей и Николай, совладельцы группы РЕСО) — 1,65 млрд долларов.

«Прошедший год в целом выдался удачным для всех семей рейтинга Forbes. <...> Из всех участников рейтинга в этом году не повезло лишь Гуцериевым — Михаил Гуцериев в июле 2021 года попал под санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, а в августе — и под санкции Великобритании. Миллиардер поплатился за дружбу с [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко», — отмечает Forbes. Совокупное состояние этих семей за год выросло на 16,1 миллиарда долларов — до 42,9 миллиарда.

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Комментарии (10)

266219673
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.....
Эд Хэммет
Количество миллиардеров и их богатство прирастает ежегодно как и число живущих за чертой бедности в миллионах чел. Доходы граждан страны падают 10-й год. К чему бы это?
kоt-obormot
Не муженек, генерал, - а все сама, все сама. ахАхах
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