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Директор НКО в Испании попросил прощения у россиян за рекламу с «меню русских проституток»

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Испанская НКО Nueva Vida попросила прощения за социальную рекламу с упоминанием девушек из России. Ранее на улицах нескольких городов государства появились баннеры, привлекающие внимание к проблеме проституции.

«Директор некоммерческой организации Nueva Vida Х. Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принес свои извинения, и сообщил о решении убрать ранее размещенные в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имен русских девушек», — гласит запись, размещенная 30 сентября на официальной странице диппредставительства РФ в королевстве в соцсети Facebook.

В посольстве также добавили, что позитивный результат оказался возможен благодаря неравнодушию россиян, которые сигнализировали о недопустимости такой акции.

«Фонтанка» писала, что организация Nueva Vida сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании социальной рекламы с «меню русских проституток», где были написаны цены на девушек и стоимость наркотического вещества в качестве дополнения к «товару».

Акция возмутила представителей русской диаспоры и российское посольство. В диппредставительстве потребовали принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшему недопущению подобных инцидентов.

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