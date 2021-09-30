Директор НКО в Испании попросил прощения у россиян за рекламу с «меню русских проституток»

«Директор некоммерческой организации Nueva Vida Х. Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принес свои извинения, и сообщил о решении убрать ранее размещенные в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имен русских девушек», — гласит запись, размещенная 30 сентября на официальной странице диппредставительства РФ в королевстве в соцсети Facebook.

Испанская НКО Nueva Vida попросила прощения за социальную рекламу с упоминанием девушек из России. Ранее на улицах нескольких городов государства появились баннеры, привлекающие внимание к проблеме проституции.

В посольстве также добавили, что позитивный результат оказался возможен благодаря неравнодушию россиян, которые сигнализировали о недопустимости такой акции.

«Фонтанка» писала, что организация Nueva Vida сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании социальной рекламы с «меню русских проституток», где были написаны цены на девушек и стоимость наркотического вещества в качестве дополнения к «товару».

Акция возмутила представителей русской диаспоры и российское посольство. В диппредставительстве потребовали принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшему недопущению подобных инцидентов.