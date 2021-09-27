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Посольство РФ в Испании потребовало убрать с улиц баннеры с упоминанием русских девушек

Плакаты, связывающие русских девушек с проституцией, потребовали убрать с улиц испанских городов

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Посольство России в Испании посчитало недопустимой акцию некоммерческой организации Nueva Vida. НКО сообщила на своем сайте о размещении на улицах страны баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению внимания к проблеме проституции. Информация об этом 27 сентября появилась на официальной странице диппредставительства РФ в соцсети Facebook.

«В этой связи связываемся с указанной организацией, а также обращаемся в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок», — отметили в дипломатическом представительстве.

В посольстве РФ также пообещали сообщить о результатах проделанной работы.

Отметим, что провокационные плакаты появились ранее на улицах в городах Сантандер, Санта-Крус де-Безана, Кастро Урдиалес, Ларедо, Рамалес де ла Виктория, Миенго, Поланко и других.

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Комментарии (10)

Skazochny
а в СПб на каждом столбу секс реклама никого не смущает?
Random_spb
Да и из Петербурга неплохо было убрать, а то иногда наглухо заклеенных столбов и остановок из за рекламы не видно.
22ilves
Ну если вспомнить, кто в Хельсинки бордель был организован торгпредством РФ, а ранее в этом же бизнесе были замечены бывшие питерские чекисты, то возможно эта акция в Испании (направленная против проституции, кстати) просто ломает кое - кому из лучших людей России их веселый и доходный бизнес. И тогда очень даже понятен нистирпеж.
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