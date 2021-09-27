Посольство России в Испании посчитало недопустимой акцию некоммерческой организации Nueva Vida. НКО сообщила на своем сайте о размещении на улицах страны баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению внимания к проблеме проституции. Информация об этом 27 сентября появилась на официальной странице диппредставительства РФ в соцсети Facebook.



«В этой связи связываемся с указанной организацией, а также обращаемся в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок», — отметили в дипломатическом представительстве.

