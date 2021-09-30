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В Москве арестовали экс-главу концерна «Тракторные заводы». Он пробудет под стражей больше месяца

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Лефортовский суд Москвы арестовал экс-основателя и руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина. Ранее его задержали по делу о крупной растрате.

Мужчина пробудет под стражей до 9 ноября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости 30 сентября, ссылаясь на пресс-секретаря суда Анастасию Романову.

Болотин стал президентом концерна в 2006 году, с 2007 по 2018 годы он был его генеральным директором. На данный момент предприятие возглавляет Андрей Водопьянов. Болотин — кандидат химических наук, а также участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Днем 30 сентября «Фонтанка» писала, что Михаила Болотина задержали по делу о крупной растрате. Следствие просило его ареста.

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