В Москве арестовали экс-главу концерна «Тракторные заводы». Он пробудет под стражей больше месяца

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-основателя и руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина. Ранее его задержали по делу о крупной растрате.



Мужчина пробудет под стражей до 9 ноября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости 30 сентября, ссылаясь на пресс-секретаря суда Анастасию Романову.



Болотин стал президентом концерна в 2006 году, с 2007 по 2018 годы он был его генеральным директором. На данный момент предприятие возглавляет Андрей Водопьянов. Болотин — кандидат химических наук, а также участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

