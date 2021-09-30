Экс-главу концерна «Тракторные заводы» Болотина задержали по делу о крупной растрате. Следствие хочет ареста

Основателя и бывшего руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина задержали по делу о крупной растрате. Следствие просит его ареста, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Лефортовского суда.



По словам собеседника агентства, по делу проходят еще два человека, а сам Болотин — пока в статусе подозреваемого. Делом по ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата в особо крупном размере» — занимаются следователи ФСБ.



В 2006 году Болотин стал президентом концерна, а с 2007 по 2018 год был его гендиректором. Он кандидат химических наук, участник ликвидации последствий чернобыльской аварии, имеет несколько наград, в том числе «Лидер отечественного машиностроения для отраслей АПК».

