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Экс-главу концерна «Тракторные заводы» Болотина задержали по делу о крупной растрате. Следствие хочет ареста

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Основателя и бывшего руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина задержали по делу о крупной растрате. Следствие просит его ареста, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Лефортовского суда.

По словам собеседника агентства, по делу проходят еще два человека, а сам Болотин — пока в статусе подозреваемого. Делом по ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата в особо крупном размере» — занимаются следователи ФСБ.

В 2006 году Болотин стал президентом концерна, а с 2007 по 2018 год был его гендиректором. Он кандидат химических наук, участник ликвидации последствий чернобыльской аварии, имеет несколько наград, в том числе «Лидер отечественного машиностроения для отраслей АПК».

Как уточнили в пресс-службе концерна «Тракторные заводы», на данный момент предприятие возглавляет Андрей Водопьянов.

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Комментарии (1)

killbeachtrash
Опять украл сам у себя ? Если он руководитель и основатель ?
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