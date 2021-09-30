В петербургское метро ежесуточно будут запускать «холодный туман». С ковидом планируют бороться еще пару лет

Документация опубликована в системе госзакупок 30 сентября. Стартовая цена — 272 млн рублей, срок оказания услуг — 2022 и 2023 годы. При этом сама обработка должна проводиться каждую ночь, с 3 до 4 часов, а если потребуется — дважды в сутки, причем для второго раза будут вводить специальный технологический перерыв во время работы подземки.



Речь идет о «профилактической дезинфекции пассажирских помещений с применением некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных и боковых поверхностей («холодный туман»)». В адресном перечне — все 75 станций петербургской подземки.

