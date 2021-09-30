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В петербургское метро ежесуточно будут запускать «холодный туман». С ковидом планируют бороться еще пару лет

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил аукцион на профилактическую дезинфекцию пассажирских помещений. Под прицелом — вирусы, включая COVID-19, и грибы.

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Документация опубликована в системе госзакупок 30 сентября. Стартовая цена — 272 млн рублей, срок оказания услуг — 2022 и 2023 годы. При этом сама обработка должна проводиться каждую ночь, с 3 до 4 часов, а если потребуется — дважды в сутки, причем для второго раза будут вводить специальный технологический перерыв во время работы подземки.

Речь идет о «профилактической дезинфекции пассажирских помещений с применением некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных и боковых поверхностей («холодный туман»)». В адресном перечне — все 75 станций петербургской подземки.

В качестве обоснования указаны 121-е постановление правительства Петербурга, которое устанавливает все коронавирусные ограничения, различные постановления главы Роспотребнадзора (в частности о правилах профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), а также постановление главного санитарного врача Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19».

В описании технических средств значатся «генератор холодного тумана» и состав дезинфицирующих средств; они должны обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе возбудителей туберкулеза, грибов, вирусов (аденовирусов, вирусов гриппа, ротовирусов, атипичной пневмонии и других).

Станции метро начали дезинфицировать еще в 2020 году, на заре пандемии, пробовали ультрафиолетовую стерилизацию. «Фонтанка» подробно рассказывала, как с ковидом борются на общественном транспорте Петербурга, и показывала, как в метро проходит антиковидная обработка жетонов.

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Комментарии (6)

Hans-Christian
Почему в питерском метро в принципе очень часто (не всегда) просто холодно? По эскалатору поднимаешься, тебе в харю поток холодного воздуха дует, из ветиляции в вагонах тоже холодный воздух.
Почему нельзя сделать комфортную температуру?
howo
А потом выяснится что мы арбузами отравились.
hyperborean
я не просил меня травить вашей дрянью
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