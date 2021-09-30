Приют для бездомных животных «Добрые друзья» сгорел во время пожара в бытовках на Мурманском шоссе. Об этом 30 сентября сообщает 47news.



По словам хозяйки приюта Людмилы, во время ЧП там было порядка 70 кошек. Спасти удалось трех животных.



«На первом этаже здания размещался швейный цех. В нем загорелся бензонасос. Пожарных работники не стали вызывать, потому что они работают неофициально. Я приехала в приют, когда пожарные уже закончили тушить», — рассказала женщина.

