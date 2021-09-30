Приют для бездомных животных «Добрые друзья» сгорел во время пожара в бытовках на Мурманском шоссе. Об этом 30 сентября сообщает 47news.
По словам хозяйки приюта Людмилы, во время ЧП там было порядка 70 кошек. Спасти удалось трех животных.
«На первом этаже здания размещался швейный цех. В нем загорелся бензонасос. Пожарных работники не стали вызывать, потому что они работают неофициально. Я приехала в приют, когда пожарные уже закончили тушить», — рассказала женщина.
Сейчас волонтеры ищут кошек, которые разбежались во время пожара. О том, как помочь приюту, читайте на его странице во «ВКонтакте».
Сообщение о пожаре в Кудрово поступило спасателям около десяти часов утра. Горели постройки на общей площади в 108 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 10:38.