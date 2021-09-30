Дым заметили около десяти часов утра 30 сентября в районе Кудрово. «Горит за «Петровичем», который на Мурманском шоссе», — уточнила подписчица паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В МЧС Ленобласти сообщили, что сигнал о возгорании поступил в десять часов утра. Очаг обнаружили на границе Невского района города и областного Всеволожского. Горели постройки на общей площади в 108 квадратных метров. Это строительные вагончики на территории гаражного кооператива, уточнили «Фонтанке» в ведомстве.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
На месте работают восемь сотрудников — дежурные смены 150-й пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленобласти и 61-й части из Петербурга. Пожар локализовали в 10:28, через десять минут открытое горение ликвидировано.
«Продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. Информация о пострадавших не поступала», — сообщают в МЧС.